star-in-the-star,-bomba-di-dagospia,-piersilvio-berlusconi-una-furia-contro-la-produzione-che-…

Il programma Star in the star, ovvero quello condotto da Ilary Blasi sembra non avere proprio pace. Già nelle scorse settimane era sorta una polemica per il fatto che questa trasmissione fosse considerata troppo simile a due programmi di casa Rai, ovvero Tale e Quale Show ed Il cantante mascherato. Ad ogni modo, una volta andata in onda la prima puntata sembra che Piersilvio Berlusconi abbia avuto qualcosa da ridire tanto che sono state immediatamente effettuate delle modifiche andate in scena proprio con la seconda puntata. Questa è andata in onda nella serata di ieri ed effettivamente qualcosa è cambiato. Ma quali sono state le novità apportate e per quale motivo?

Star in the star, Piersilvio Berlusconi una furia dopo la prima puntata

Secondo quanto riferito da Dagospia, dopo la messa in onda della prima puntata di Star in the Star, Piersilvio Berlusconi ha avuto da ridire su qualcosa ed ha invitato quindi gli autori del programma a correre ai ripari. Sempre secondo quanto riferito da Dagospia, Piersilvio Berlusconi avrebbe inviato sabato scorso una lettera molto dura ai dirigenti, ovvero i fratelli Bassetti di Banijay. ” Se la prossima puntata non cambierà radicalmente l’azienda di Cologno Monzese procederà con querela e richiesta danni”. Questo quanto fatto sapere da Dagospia. A quanto pare, Piersilvio Berlusconi sarebbe andato su tutte le furie per il fatto che il format andato in onda fosse completamente diverso, rispetto a quanto pattuito. Il figlio del Cavaliere avrebbe parlato di “truffa“. Ebbene si, secondo Berlusconi il pubblico di Canale 5 sarebbe stato truffato.

Lettera alla redazione che corre ai ripari per la seconda puntata

Nello specifico pare che sul palco sarebbero dovuti salire dei personaggi con delle maschere che dovevano rappresentare più possibile il cantante interpretato. Questo però non è accaduto perché nel corso della prima puntata sarebbero state utilizzate delle maschere che in realtà non facevano capire quale personaggio fosse interpretato. La redazione e la produzione così, dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi sono corse ai ripari e ieri sera sono andata in onda ed in scena delle maschere considerate più credibili.

Maschere più credibili sul palco, anche i telespettatori apprezzano

“Stasera molto meglio la qualità delle maschere e si capisce che cantano dal vivo. Bravi”. Questo ancora scritto da un utente su Twitter. “Quindi per fare delle maschere un minimo decenti bisognava aspettare la strigliata di Pier Silvio dopo l’11%? Il miglioramento del trucco c’è ed è innegabile (i concorrenti almeno riescono a muovere le labbra) ma questo non penso eviterà la monocrifra di stasera”. Questo un altro commento.