Star Wars, tutte le novità sul film Rogue Squadron di Patty Jenkins

La regista di Wonder Woman firmerà la pellicola dedicata a una nuova generazione di piloti di X-Wing. È stato scelto anche lo sceneggiatore, Matthew Robinson, attualmente al lavoro sul sequel di Edge of Tomorrow

Tutto, nella galassia lontana lontana, procede a vele spiegate, anche se spesso i fan non ricevono tanti aggiornamenti quanti ne vorrebbero. I progetti in cantiere all’interno dell’universo espanso di Star Wars sono sempre più numerosi. Fra questi c’è sicuramente il film Rogue Squadron che vede alla regia Patty Jenkins, già dietro la cinepresa dei due Wonder Woman con Gal Gadot. Atteso nelle sale per il dicembre 2023, sarà liberamente ispirato ai romanzi di Bantam Spectra e Del Rey dedicati ai piloti di X-wing, i mitici caccia in dotazione alla Resistenza. Proprio una nuova generazione di piloti d’assalto dovrebbe essere al centro della trama, anche se i dettagli sono tenuti sotto il più stretto riserbo.

Alcune novità, però, potrebbero arrivare prossimamente dato che è stato annunciato il coinvolgimento di Matthew Robinson nella sceneggiatura, che si è fatto notare per Il primo dei bugiardi con Ricky Gervais e per Love and Monsters con Dylan O’Brien, e che prossimamente sarà impegnato nella scrittura del sequel del fantascientifico Edge of Tomorrow. Se lui è stato giustamente chiamato per seguire la parte sci-fi di Rogue Squadron, provvederà al realismo, in quanto figlia di un aviatore dell’esercito americano: “Quando ha perso la vita servendo il suo paese, in me si è acceso il desiderio di ribaltare quella tragedia e realizzare un giorno il più grande film sui piloti di caccia mai realizzato”, ha detto.

Nel frattempo anche gli altri progetti legati a Star Wars stanno procedendo: negli scorsi giorni è stato annunciato che The Acolytes, la serie prequel firmata da Leslye Headland di Russian Dolls, spingerà parecchio sul piano dell’innovazione arruolando anche sceneggiatori che mai hanno visto un film di Guerre stellari; dal set della produzione su Obi Wan-Kenobi, invece, arrivano indiscrezioni sulla possibilità che il cavaliere Jedi interpretato da Ewan McGregor si possa scontrare con uno o più Inquisitori, i temibili personaggi sensibili alla Forza, introdotti nella serie animata Rebels e incaricati di dare la caccia ai Jedi superstiti. In attesa di nuove uscite in streaming e al cinema, i fan della saga si possono dunque consolare con tutte queste piccole news.