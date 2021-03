Starlink: come Elon Musk ha rivoluzionato la connessione satellitare

Avete mai sentito parlare di Starlink, il progetto che è destinato a cambiare per sempre il modo in cui ci connettiamo a internet?

Tutti sicuramente conoscono Elon Musk, l’imprenditore che ha l’intenzione di cambiare il mondo e l’umanità con le sue invenzioni tecnologiche e innovative come le auto Tesla, SpaceX e Neuralink…ebbene Starlink è una sua creazione per rivoluzionare il mondo della connessione internet, dei dati, delle offerte mobile e fisse.

Proprio da SpaceX, infatti, l’azienda spaziale statunitense, è stato lanciato il progetto Starlink: un insieme di satelliti lanciati nello spazio necessari per costruire e distribuire l’ecosistema internet a banda larga più avanzato del mondo.

Come funziona Starlink?

Ormai la connessione internet fa parte della nostra quotidianità, per tutti, ed anche per chi abita in zone più remote dove la connessione stenta ancora ad arrivare, questo servizio è ormai necessario, se non indispensabile, per rimanere in contatto con il resto del mondo ed essere aggiornati su quello che accade intorno a noi.

Proprio per questo motivo Elon Musk ha cercato di trovare un modo per fare arrivare la connessione dove ancora non c’è. Ovunque. Un obiettivo allo stesso tempo nobile ed utile.

Grazie ai satelliti lanciati in orbita e ad una stazione presente a terra viene consentita la connettività ovunque ci si trovi. La differenza principale rispetto alla rete tradizionale è che quella satellitare trasmette i dati esclusivamente in modalità senza fili, quindi wireless, ma la sua elevata tecnologia consente di mantenere la qualità e la velocità di connessione molto alta. Starlink punta infatti a portare la velocità di navigazione a 1 gigabit al secondo.

Da cosa è composto il kit per la connessione a internet

Al momento in Italia Starlink è disponibile in pre-ordine, il servizio si attiverà verso la seconda metà del 2021. Il preordine è di 99 euro, pagando questa cifra ci si potrà assicurare tutto il necessario a casa nostra appena disponibile.

Dopo aver effettuato l’ordine il cliente dovrà pagare 499 per antenna e modem e 60 euro per la spedizione e l’installazione dell’hardware.

Il costo del servizio di connessione ammonterà a 99 euro al mese. Solitamente le tariffe di connessione tradizionali sono leggermente più basse, a partire da 20 € al mese, secondo i principali comparatori online di settore.

Il kit starlink arriverà direttamente a casa tua con tutto il necessario:

router

wi-fi

alimentatore

cavi

treppiede di montaggio

Inoltre è possibile scaricare l’App Starlink sia per iOS che per Android per poter determinare la posizione migliore per l’installazione.

Come capire se la connessione Starlink fa per voi?

Il servizio è utile per chiunque si trovi in un posto remoto dove la connessione non arriva o è scarsa, questo servizio risolverebbe il problema. Da uno studio dell’Ansa 3,6 miliardi persone nel mondo non hanno ancora accesso ad internet, nei paesi meno sviluppati l’80%. Il dato è veramente alto trovandoci nel 2021 dove molte persone danno per scontato la connessione ad internet.

Infine va ricordato che è un servizio consigliabile non solo a chi vive in zone non coperte o parzialmente coperte da segnale, ma anche a chiunque necessiti di una connessione stabile a banda larga ad alta velocità.

Per ulteriori informazioni riguardo le specifiche di connessione e gli ordini è possibile visitare il sito ufficiale di Starlink.

Fonte:https://internet-casa. com/starlink-connessione- satellitare/