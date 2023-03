Iniciativa terá encontros online e oportunidade das candidatas participarem de processos seletivos. Uma startup potiguar que atua no recrutamento e seleção de mulheres em posição de liderança abriu nesta quarta-feira (8) inscrições para um programa voltado para o desenvolvimento da carreira feminina. Os encontros serão online. São 30 vagas disponibilizadas.

Startup potiguar lança programa gratuito para desenvolvimento da carreira feminina; veja como se inscrever

Christina Morillo no Pexels

A iniciativa também proporciona a oportunidade das candidatas participarem de processos seletivos de acordo com o perfil de cada uma. As inscrições são feitas pela internet.

O programa desenvolvido pela Atena Jobs é gratuito e voltado para mulheres e pessoas não-binárias que atuam em cargos de analista sênior/master, engenheiras sênior/master, coordenadora iniciante ou que já ocuparam cargos de liderança e estão fora do mercado de trabalho, em qualquer área de atuação. O programa não garante contratação.

Os encontros online estão previstos para os dias 8, 15, 22 e 29 de abril, das 14h às 16h. Além de uma introdução – na qual serão discutidos os objetivos do curso e a importância de se discutir a carreira feminina –, também serão abordados os seguintes temas: “Desafios enfrentados pelas mulheres na carreira”; “Competências e habilidades importantes para o sucesso na carreira feminina”; e “Estratégias para o desenvolvimento da carreira feminina”.

A Atena Jobs, startup pré-incubada na incubadora de empresas do Parque Tecnológico Metrópole Digital (Metrópole Parque), trabalha com empresas que desejam aumentar a participação das mulheres em cargos de liderança, buscando contribuir para que se encontre o cargo ideal para cada perfil de profissional.

“O nosso programa vem para esclarecer para as mulheres que elas podem assumir esses cargos, com bons salários e benefícios, melhorando a qualidade de vida das famílias”, conta Magda Damasceno, fundadora da startup.

Veja os vídeos assistidos no g1 RN

Vito Califano