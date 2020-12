stasera-in-tv,-cosa-vedere-oggi-7-dicembre:-programmi,-film-e-anticipazioni

Guida ai programmi di stasera in tv lunedì 7 dicembre. Il palinsesto del prime time sulle principali reti televisive

Un lunedì che ha ben poco del lunedì. Siamo infatti nel bel mezzo del Ponte dell’Immacolata e questa sera la si può trascorrere tirando tardi e magari rilassandosi davanti alla tv. Con la pioggia fuori la formula vincente è quella del plaid, divano e pop corn. Ma cosa vedere in tv? Ecco tutti i programmi da vedere stasera in tv.

Per chi vuole informarsi su Rai 3 ci sono le interessantissime inchieste di Report condotto da Sigfrido Ranucci. Legato all’attualità il talk Quarto Potere su Rete 4.

Uno speciale dal titolo va invece in onda su Rai 2 con Renzo Arbore e Nino Frassica, condotto da Andrea Delogu sulla canzone napoletana. In un confronto con degli studenti di discipline dello spettacolo si analizzeranno i meccanismi che creano la canzone umoristica tipica napoletana.

Su Canale 5 torna in prima serata il Grande Fratello Vip, mentre su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della fiction co Anna Valle Vite in fuga.

I programmi di stasera in tv lunedì 7 dicembre

Il palinsesto dei programmi da vedere questa sera 7 dicembre.

RAI 1: ore 21.25 Vite al Limite fiction ultima puntata con Anna Valle e Claudio Gioè

RAI 2: ore 21.20 Guarda…stupisci intrattenimento musicale con Andrea Delogu, Renzo Arbore e Nino Frassica

RAI 3: ore 21.20 Report attualità con Sigfrido Ranucci

RETE 4: ore 21.20 Quarta Repubblica con Nicola Porro

CANALE 5: ore 21.20 Grande Fratello Vip reality

ITALIA 1: ore 21.15 Live! Corsa contro il tempo film d’azione

LA 7: ore 21.15 Grey’s Anatomy serie tv stagioe 16 ep.18

Programmi del digitale terrestre

TV8: ore 21.30 Lo Hobbit – la desolazione – film fantasy

NOVE: ore 21.35 Tutto tutto niente niente – film commedia con Antonio Albanese

MEDIASET 20: ore 21.05 10000 AC – film epico

RAI 4: ore 21.20 Ender’s game – film fantascienza

IRIS: ore 21.15 The Danish Girl – film drammatico

RAI 5: ore 21.15 Nessun Dorma 2020 – talk musicale

RAI MOVIE: ore 21.10 Sole Rosso – film drammatico

RAI PREMIUM: ore 21.20 Qui e adesso -show di Massimo Ranieri

CIELO: ore 21.20 Neerja – film drammatico

PARAMOUNT PICTURES: ore 21.10 Una telecamera per due – Film commedia

LA 7d: ore 21.30 The Little Murders Agatha Christie stagione 1 – episodio 10

REAL TIME: ore21.25 Vite al limite – docu-reality

CINE 34: ore 20.05 Il bisbetico domato – film commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti

Stasera in tv: i film da non perdere i nostri consigli

Diverse proposte per tutti i gusti in questa serata prefestiva di lunedì 7 dicembre. Ecco i film da vedere stasera in tv, le recensioni e i consigli.

Un film intenso sul riconoscersi e sulla forza dell’amore è The Danish Girl del 2015 con Eddie Remayne e Alicia Vikander con la regia di Tom Hooper in onda su Iris. Nella Danimarca di inizio ‘900 conosciamo la prima persona transessuale che si è sottoposta ad un intervento di riassegnazione sessuale. Una rivoluzione per l’epoca, un atto di coraggio. Una storia vera, realmente accaduta, un esempio attualissimo.

Su Rai 4 va in onda il film di fantascienza Ender’s Game del 2013 ispirato al romanzo di Orson Scott del 1985. Il film tiene lo spettatore incollato ed appassiona nel gioco che riproduce e nel viaggio dell’eroe. I dilemmi che gli vengono sottoposti sono metaforici dell’estistenza. Sullo schermo Harrison Ford, Abigail Bresline Gavin Hood.

Il film Volo Pam Am 73 -Neerja su Cielo è la storia di un’eroina per caso che non ha avuto dubbi su che scelta fare. Il film racconta la vera storia del dirottamento dell’aereo Pam Am nel 1986 e del comportamento dell’hostess Neerja Bhanot che con coraggio ha messo a repentaglio la sua vita per salvare i passeggeri.

Anticipazioni Report: inchieste e argomenti di stasera 7 dicembre

Le inchieste di Report sono spesso un ottimo esempio di giornalismo che punta alla verità per scomoda che possa essere. I temi affrontati sono legati all’attualità, alla politica, all’industria. Lunedì 7 dicembre Sigfrido Ranucci dallo studio ci guiderà attraverso diverse inchieste molto calde.

Si parte da ‘Cinquanta sfumature di nero’ un approfondimento a cura di Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara e la consulenza di Andrea Palladino su Fratelli d’Italia, il partito, la cui leader è Giorgia Meloni, che ha il maggior numero di arrestati per ndragheta. Inoltre i rapporti che si sono fatti più stretti con Casapound, l’organizzazione neofascista che vanta un discreto impero imprenditoriale. Quest’ultima assieme a Forza Nuova si è resa protagonista degli scontri di piazza delle scorse settimane in una coalizione con novax, frange ultras e negazionisti del Covid.

‘La consapevole foglia di fico 2’ è l’altra inchiesta di questa sera di Report. Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella tornano ad occuparsi del rapporto ritirato dell’Oms sulla gestione della pandemia in Italia. Un rapporto fatto dai ricercatori indipendenti di Venezia che di certo non lodava l’Italia, tutt’altro, e che è stato fatto sparire. Tra l’altro Report ha scoperto che l’Italia non ha aggiornato dal 2006 il piano pandemico.

Report torna ad indagare sul corpo della polizia municipale di Roma, uno dei più grandi d’Europa, ma anche uno con più ombre fra i suoi comandanti, fra case comprate, abusivismo e dimissioni. Occhi puntati sulla capitale con un altro servizio Fuochi Fatui a cura di Chiara De Luca sulla gestione delle cremazioni nei cimiteri capitolini.

Con ‘Baby youtuber’ inchiesta di Giuliano Marrucci si indaga il fenomeno dell’unboxing su youtube che coinvlge spesso bambini che diventano baby star con un giro d’affari milionario, ma anche con risvolti preoccupanti.

