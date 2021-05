Stasera In Tv, Domenica 16 Maggio: Dai Grandi Ospiti A Che Tempo Che Fa Al Celebre Film Su Italia 1

Cosa guardare stasera in tv, domenica 16 maggio: ecco tutti i programmi che andranno in onda.

Cosa guardare questa sera di domenica 16 maggio in tv? La domenica è quasi giunta al termine: prima di andare a dormire e cominciare una nuova settimana, come rilassarsi? In tv questa sera, nell’ultimo giorno settimanale, ci sono tantissimi programmi interessanti da guardare nel piccolo schermo. Per non rischiare di perder tempo con il telecomando a cercare il canale giusto, siamo qui per offrirvi la lista completa del palinsesto televisivo di questa sera! Ecco cosa fa stasera in tv.

Stasera in tv, domenica 16 maggio: dai grandi ospiti a Che Tempo Che Fa al celebre film su Italia 1Su Rai Uno in prima serata è atteso La Compagnia del Cigno. Andrà in onda stasera di domenica 16 maggio l’undicesimo episodio della seconda stagione. La serie tv racconta la storia dell’amicizia tra 7 giovani musicisti di talento, iscritti al conservatorio di Milano. Tutti dovranno fare i conti con la vita e le regole di un duro direttore d’orchestra.

Su Rai Due è attesa la quinta puntata della terza stagione di The Rookie, La serie tv americana basata su fatti realmente accaduti.

Su Rai Tre è attesa una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Stasera in studio ci saranno tantissimi ospiti e star internazionali. Questa domenica di 16 maggio il conduttore avrà in esclusiva Sharon Stone che presenterà la sua autobiografia di grande successo, Il Bello di Vivere due volte. Ci sarà anche Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro ed autore del nuovo romanzo Il tempo di un lento. Tantissimi altri ospiti sono attesi su Rai Tre.

Rete Quattro manderà in onda Robin Hood, il film d’azione che racconta la storia del mitico eroe che ruba i ricchi per regalare ai poveri. L’attore protagonista è Russel Crowe.

Su Canale Cinque ci sarà Avanti un altro Pure di Sera, lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Su Italia Uno è atteso il celebre film Gemini Man con Will Smith. Un killer 51enne dovrà difendersi dalla versione più giovane di se stesso. Su La7 è attesa la trasmissione di Massimo Giletti, Non è l’Arena mentre su Real Time ‘The real Housewives di Napoli’. Casalinghe fashion e veraci regaleranno intrattenimento ai telespettatori!