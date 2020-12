Stasera in tv, giovedì 10 dicembre: programmi, film e anticipazioni

Guida ai programmi di stasera in tv giovedì 10 dicembre. Il palinsesto del prime time sulle principali reti televisive.

Siamo arrivati al giovedì della prima settimana di questo dicembre. Le temperature si sono abbassate di molto nei giorni scorsi e di certo rimanere in casa sotto le coperte e davanti alla tv è qualcosa che fa decisamente piacere. Di sicuro lo è per chi, dovendo lavorare tutto il giorno, si ritira con le ossa rotte e cerca un minimo di relax nel confort casalingo. Compagno di questo momento catartico e spesso familiare è il programma televisivo ideale alle nostre esigenze, scopriamo dunque cosa c’è da guardare oggi.

Come ormai da diverso tempo a questa parte, da quando il digitale terreste ha ampliato in maniera significativa il numero di canali a disposizione in chiaro, il palinsesto televisivo giornaliero è variegato e buono per tutti i gusti. Chi ha voglia di vedere un po’ di servizi d’inchiesta con uno stile giovane e meno serioso, può godersi l’intrattenimento offerto da Le Iene Show su Italia 1. Chi invece ama le atmosfere fantasy e perdersi in mondi distanti si può godere la 5 iterazione della saga di Harry Potter – L’Ordine della Fenice – mentre chi preferisce i programmi di approfondimento politico può soffermarsi a guardare cos’ha da offrire questa settimana Piazza Pulita su La 7.

I programmi di stasera in tv giovedì 10 dicembre

RAI 1: ore 21.25 Wonder, film.

RAI 2: ore 21.20 F.B.I -seconda stagione, serie tv.

RAI 3: ore 21.20 Qui e Adesso, spettacolo con Massimo Ranieri.

RETE 4: ore 21.20 Dritto e Rovescio, programma di Approfondimento.

CANALE 5: ore 21. 22 Harry Potter e L’Ordine della Fenice, film.

ITALIA 1: ore 21.18 Le Iene Show.

LA 7: ore 21.15 Piazzapulita – Programma di attualità.

Programmi del digitale terrestre

TV8: ore 21.15 X Factor La finale (Diretta), talent show.

NOVE: ore 21.30 Hitman – L’Assassino, film.

MEDIASET 20: ore 21.04 Sopravvissuti, film.

RAI 4: ore 21.19 Sicario, film.

IRIS: ore 21.00 Special Forces – Liberate l’ostaggio, film.

RAI 5: ore 21.13 BEETHOVEN: EGMONT OUVERTURE,CONCERTO N.3 Beethoven: Egmont Ouverture,Concerto N.3

RAI MOVIE: ore 21.00 The Circle, film.

RAI PREMIUM: ore 21.20 Purché finisca bene – Un marito di troppo, fiction.

CIELO: ore 21.20 Bandits, film.

PARAMOUNT PICTURES: ore 21.10 I Fratelli Grimm e l’Incantevole strega, film.

LA 7d: ore 21.30 Grey’s Anatomy, serie tv.

REAL TIME: ore 21.25 Vite al Limite, Docureality.

CINE 34: ore 21.00 Innamorato Pazzo, film.

I nostri consigli per la serata di oggi, giovedì 10 dicembre

La scelta per questo giovedì è davvero ardua, specie se siete indirizzati verso un film. Per i più giovani il consiglio è d’obbligo: alle 21.22 su Canale 5 c’è Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Si tratta del quinto capitolo della saga sui maghi di Hogwards che ha spopolato nei primi anni dei 2000. Se siete appassionati dei libri o dei film sul mago più famoso del mondo, allora questa sera non ve lo potete fare scappare.

L’altro appuntamento clou per i più giovani è su Tv8 ed avrà inizio alle 21.15. Stiamo parlando ovviamente della Finale di X-Factor. Il programma Sky per l’occasione sarà trasmesso in diretta in chiaro e sarà dunque possibile per tutti sapere chi ha vinto questa edizione del talent più seguito d’Italia.

L’ultimo consiglio riguarda nuovamente un film, ma in questo caso un drammatico. A partire dalle ore 21.00, su Rai Movie potrete seguire The Circle, pellicola che vede tra i protagonisti Tom Hanks ed Emma Watson (Ermione di Harry Potter). Il film narra la storia di una giovane ad inizio carriera che entra a far parte di una società che si occupa di social media, ben presto il suo capo la obbligherà a perdere totalmente la sua privacy e a dover lottare con un dilemma morale.

