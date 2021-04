stasera-italia,-termina-lo-speciale-condotto-da-barbara-palombelli-e-lei-in-diretta-dice:-“l’azienda-mi-aveva-…”

Colpo di scena in casa Mediaset e nello specifico su Rete 4. Sembra sia saltato il programma Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Ebbene si, la trasmissione di approfondimento politico che la moglie di Francesco Rutelli conduce su Rete 4 salta o almeno a saltare sembra essere la puntata in prime-time.

Colpo di scena in casa Mediaset, salta il pre-time di Stasera Italia

E’ questa la decisione che sarebbe arrivata nelle scorse ore, dopo che la puntata andata in onda lo scorso 31 marzo non sembra aver avuto un grande successo e seguito. Ebbene, lo share si sarebbe confermato al 2,6%, troppo basso per poter continuare. Per questo, l’azienda avrebbe preso questa decisione piuttosto drastica, ma ritenuta essenziale in un momento come questo. Ma cosa andrà in onda al posto di questa trasmissione?

Cosa e chi andrà in onda al posto di Barbara Palombelli?

Mediaset ha deciso che andrà in onda un nuovo programma condotto da Giuseppe Brindisi. E’ questa l’indiscrezione lanciata da Davide Maggio nelle scorse ore. In realtà, sembra che la decisione di voler sospendere il programma sia stata comunicata proprio dalla stessa conduttrice, Barbara Palombelli, al termine della puntata andata in onda ieri. “È il trentesimo speciale della mia stagione ed è anche l’ultimo, nel senso che da mercoledì 7 aprile verrà realizzato dagli studi di Milano, dalla redazione di Milano e sarà condotto da Giuseppe Brindisi. L’azienda mi aveva chiesto all’inizio della stagione quattro speciali, noi ne abbiamo realizzati trenta”. Sono state queste le parole riferite dalla conduttrice che ha così voluto comunicare ai suoi fedeli telespettatori la decisione presa dall’azienda.

Gli ascolti non premiano la Palombelli

Purtroppo, nonostante la sua sia una trasmissione molto importante, gli ascolti non hanno mai premiato e sono stati sempre molto bassi. Da li, la decisione dell’azienda di andare oltre e tentare di cambiare. “È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie. Ma adesso è il momento della staffetta”, queste ancora le parole della conduttrice, che ricordiamo non sembra stia vivendo proprio un bel momento. Ovviamente, Barbara Palombelli continuerà ad andare in onda con la prima serata del programma, che poi sembra essere la fascia in cui è nato Stasera Italia. La conduttrice quindi sarà sempre impegnata con questo suo programma di approfondimento e continuerà ad informare il pubblico di Rete 4 che da anni la segue sempre con tanto affetto.