stash-indagato-per-ricettazione:-cosa-ha-fatto?-l’accusa

Il frontman dei The Kolors e giudice dell’ultima edizione di Amici, Stash è indagato per ricettazione di denaro: scopriamo cosa ha fatto e di cosa è accusato! Leggi anche: Amici 2021: Giulia Stabile tra i ballerini professionisti e non solo… Stash indagato: cosa ha fatto? Chi è l’amica Sonia Carapezzi? Stash è indagato per ricettazione: ma cosa avrebbe fatto? L’accusa è di aver…

Mi piace: Mi piace Caricamento...