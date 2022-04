stati-uniti-ed-europa-tra-i-primi-responsabili-dell’estrazione-eccessiva-di-risorse

Le nazioni più ricche sono responsabili del 74% dell’estrazione eccessiva di risorse al mondo, nonostante abbiamo il 16% della popolazione globale. È quanto emerge da uno studio dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Ambientali dell’Università Autònoma di Barcellona, condotto da Jason Hickel e pubblicato su Lancet Planetary Health.

L’economia mondiale consuma più di 90 miliardi di tonnellate di risorse all’anno: una quantità molto più grande rispetto alla capacità degli ecosistemi di rigenerarle. Basti pensare che tra il 1970 e il 2017 a livello globale sono stati estratti quasi 2,5 trilioni di tonnellate materiali. 1,1 trilioni di tonnellate in più di quanto il nostro pianeta sia in grado di reggere.

Photo by Tom Fisk on Pexels

Ma non tutti i Paesi concorrono allo stesso modo nello sfruttamento delle risorse naturali: “Non tutte le nazioni sono ugualmente responsabili di questa tendenza. Alcune nazioni utilizzano sostanzialmente più risorse pro capite rispetto ad altre attraverso l’estrazione del materiale, la produzione, il consumo e gli sprechi”, ha spiegato il ricercatore. Al primo posto si collocano infatti USA (27%) e UE (25%); al secondo la Cina, responsabile da sola del 15% delle materie estratte in eccesso. 58 paesi del Sud del mondo (India compresa), con una popolazione di oltre tre miliardi e mezzo di persone, restano invece nei limiti sostenibili. I paesi a basso e medio reddito di America Latina, Caraibi, Africa, Medio Oriente e Asia sono responsabili invece per l’8%. Per determinare la quota di estrazione eccessiva di risorse di ciascun paese lo studio ha analizzato l’estrazione e i materiali coinvolti nei flussi commerciali globali. Le materie prese in considerazione sono state combustibili, legno, metalli, minerali, biomasse.

