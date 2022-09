Stato antico dell'Impero Romano [27 a.C.-476 d.C.] – Con te a Roma

Impero Romano, l’antico impero, incentrato sulla città di Roma, fondata nel 27 aC dopo la fine della Repubblica Romana e continuata fino all’eclissi finale dell’impero d’Occidente nel V secolo dC. Segue una breve trattazione dell’Impero Romano. Per il trattamento completo, vedere l’antica Roma.

Ascesa e consolidamento della Roma imperiale

Dai uno sguardo ai resti dell'Impero Romano nel Colosseo, nel Foro Romano e nella Via Appia

Scopri come le tattiche e la disciplina dell'esercito romano hanno permesso all'Impero Romano di espandersi e resistere

Un periodo di disordini e guerre civili nel I secolo a.C. segnò il passaggio di Roma da repubblica a impero. Questo periodo comprendeva la carriera di Giulio Cesare, che alla fine prese il pieno potere su Roma come suo dittatore. Dopo il suo assassinio nel 44 a.C., governò il triumvirato di Marco Antonio, Lepido e Ottaviano, nipote di Cesare. Non passò molto tempo prima che Ottaviano entrasse in guerra contro Antonio nell’Africa settentrionale, e dopo la sua vittoria ad Azio (31 a.C.) fu incoronato primo imperatore di Roma, Augusto. Il suo regno, dal 27 a.C. al 14 d.C., si distinse per stabilità e pace.

statua dell'imperatore romano Augusto

Augusto stabilì una forma di governo nota come principato, che combinava alcuni elementi della repubblica con i poteri tradizionali di una monarchia. Il Senato funzionava ancora, sebbene Augusto, come princeps, o primo cittadino, rimase al controllo del governo..

Con l’intento di mantenere la struttura del potere affidata al suo governo, Augusto iniziò presto a pensare a chi avrebbe dovuto seguirlo. La morte ha rovinato i suoi tentativi di selezionare il suo successore. Non aveva figli e suo nipote Marcello, suo genero Agrippa e i suoi nipoti Gaio e Lucio lo precedettero ciascuno. Alla fine scelse Tiberio, rampollo dell’ultra-aristocratica Claudia gens, e nel 4 d.C. lo adottò come figlio.

Tiberio (regnò dal 14 al 37) divenne il primo successore della dinastia giulio-claudia e governò come un abile amministratore ma crudele tiranno. Suo pronipote Caligola (37–41) regnò come assolutista, il suo breve regno pieno di spese sconsiderate, omicidi insensibili e umiliazioni del Senato. Claudio (41–54) accentrò le finanze statali nella famiglia imperiale, facendo così rapidi passi avanti nell’organizzazione della burocrazia imperiale, ma fu spietato nei confronti dei senatori e degli equites. Nerone (54–68) lasciò l’amministrazione a abili consiglieri per alcuni anni, ma poi si affermò come un vizioso despota. Egli pose fine alla dinastia essendo il primo imperatore a subire la damnatio memoriae: il suo regno fu ufficialmente cancellato dagli atti per ordine del Senato.

A seguito di una guerra di successione, Vespasiano divenne imperatore e si costituì la dinastia dei Flavi. Il suo regno (69–79) fu notato per la sua riorganizzazione dell’esercito, rendendolo più leale e professionale; per il suo ampliamento del numero dei membri del Senato, introducendo amministratori con senso del servizio; per il suo incremento e sistematizzazione della tassazione; e per il suo rafforzamento delle frontiere dell’impero (sebbene si aggiunse poco nuovo territorio). Al breve ma popolare regno di suo figlio Tito (79–81) seguì l’autocrazia di Domiziano (81–96), l’altro figlio di Vespasiano, che combatté la classe senatoria e istituì tasse e confische per edifici, giochi e spettacoli costosi. Un regno di terrore nei suoi ultimi anni si concluse con il suo assassinio. La dinastia dei Flavi, come quella giulio-claudia, terminò con un imperatore la cui memoria fu ufficialmente dannata.