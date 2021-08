Staycation all’Hotel Vilòn: la nuova proposta del Ristorante Adelaide di Roma

Cenare fuori, ormai da qualche mese, è diventato un sogno quasi irrealizzabile. Unica eccezione sono gli hotel con ristorante, che hanno la possibilità di offrire un pasto a cena ai propri ospiti. E se il ristorante, come di tanto in tanto accade (soprattutto) nelle grandi città, è di livello, l’esperienza – detta staycation – può diventare davvero interessante e divertente, un modo perfetto per uscire dalla routine di una vita in semi-quarantena.

Oggi vi parliamo delle ultime proposte in fatto di staycation dell’hotel Vilòn a Roma e dell’annesso ristorante Adelaide, guidato dallo chef Gabriele Muro. Lo chef Muro, di origini procidane, ha deciso di celebrare l’elezione della sua terra d’origine a Capitale della Cultura 2022 con un menu a tema sia per il pranzo, attualmente aperto al pubblico, che per la cena, riservata alle persone che soggiornano in hotel.

Gabriele Muro chef del ristorante Adelaide

Dal 25 gennaio al ristorante Adelaide dell’Hotel Vilòn, trovate quindi un intero menu degustazione dedicato a Procida, con piatti che spaziano dagli spaghettoni con cicarelle e polvere di foglia di limoni (“La Cicarella Nuda”), allo scorfano con alga di mare, verdure dell’orto e ricci di mare (“Lo Scorfano Scherza in quell’Acqua”).

Procida per me è una visione, un paesaggio che ho negli occhi e nel cuore da quando sono andato via dall’isola e che ogni volta che torno riaccarezzo dal vivo”, racconta lo chef Gabriele Muro.

Oltre che a pranzo, potete approfittare del menu di Adelaide dedicato a Procida (ma non solo) sia con il pacchetto STAYVilòn, sia con quello Smart Working&Eating.

Il primo include la notte in hotel con arrivo nel primo pomeriggio, aperitivo in camera in o In Salotto Cocktail Bar e poi cena con il menu degustazione Adelaide, oppure il menu Sull’Isola di Gabriele o, ancora, alla carta.

Il pacchetto Smart Working&Eating, invece, prevede l’arrivo al mattino, la permanenza in camera dalle 9 del mattino alle 18, con possibilità di lavorare in smart working e di scendere per un caffè o un aperitivo, ma soprattutto per pranzo.

La Colazione del Pescatore Pane al pomodoro, alici, erbe aromatiche e ricotta infornata La Cicarella Nuda Spaghettoni con Cicarelle e polvere di foglia di limoni Lo Scorfano Scherza in quell’Acqua Scorfano, alga di mare, verdure dell’orto e ricci di mare L’oro di Procida Frolla, Mousse al limone, lemon curd e meringa Euro 70,00 a persona (bevende non incluse)

Adelaide e In Salotto Ristorante & Bar all’interno del VILÒN Luxury Hotel

Via dell’Arancio 69 – 00186 Roma

Tel. 06/878187

www.hotelvilon.com