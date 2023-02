È stato ribattezzato Stealc il nuovo infostealer distribuito come malware as a service su diversi forum underground in lingua russa. Ancora in fase di sviluppo, consente di rubare dati da browser, estensioni e applicazioni. Ecco l’analisi tecnica e i consigli per difendersi

L’articolo Stealc, l’infostealer che prende di mira browser, plugin e desktop wallet: i dettagli proviene da Cyber Security 360.

Mata