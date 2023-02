STEFAN-IO N. 5, CAMBIA-MENTE: Marianna Bonavolontà tra poche ore a Roma in una performance imperdibile

Arriva a Roma domani martedì 28 febbraio dalle 18:30 l’evento che vede sotto i riflettori una performance incantevole con Marianna Bonavolontà, Maria Rita Giurlani e Stefania Visconti; in mostra le opere di Ila Pop e Paulonia Zumo.

Stefania Visconti infatti termina la sua rassegna di quest’anno con Cambia-Mente, un atto performativo in cui Marianna Bonavolontà interpreterà la sua controparte, il suo sguardo esterno e divergente rielaborato dalla stilista Maria Rita Giurlani.

Per questo ultimo incontro con il pubblico nella galleria di Trastevere, Stefania affronta una parte di sé vista in un altro corpo. La giornalista e scrittrice Marianna Bonavolontà, sempre pronta a mettersi in gioco sui temi dell’integrazione, evoluzione artistica e inclusione, si presta a diventare l’alter ego della famosa performer: entrambe saranno spogliate del loro maschile e femminile e saranno rivestite con la tecnica del Moulage da Maria Rita Giurlani.

Il Moulage è una tecnica sartoriale francese inventata da Madeleine Vionnet nel secolo scorso: l’arte di creare un abito senza filo, direttamente sul corpo, in meno di dieci minuti.

Le due protagoniste della performance, che sarà ospitata da Up Urban Prospective Factory, si denuderanno delle prescrizioni e useranno il loro corpo per avvolgerlo in bozzoli di bellezza per essere poi reinterpretate e riscostruite dal tessuto.

Si chiude il quinto giorno di performance di Stefania Visconti mentre si apre un nuovo capitolo per Marianna Bonavolontà, già musa, lo scorso anno, di Maria Rita Giurlani ad un evento esclusivo al resort Fonteverde in Toscana.

Marianna, dopo aver pubblicato il suo secondo libro, La Ragazza col Genio – In valigia, quest’anno interverrà come madrina a diverse manifestazioni e, ancora una volta, porterà con se il suo amato Made in Italy, promuovendo L’artigianato italiano e il territorio.

Up Urban Prospective Factory

via dei Salumi, 53 | Trastevere | Roma

Ufficio Stampa