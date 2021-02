Stefania Calugi presenta al mondo ed a tutti gli amanti dell’apertitivo al Tartufo ” APERITIVO ” tartufi.it

L’idea di Stefania Calugi era di realizzare un prodotto a base di tartufo specifico per l’aperitivo. Nascono tre varianti – Pomodori ciliegini con tartufo, Olive ripiene al tartufo e Nocciosnack – con il Tartufo Nero Estivo. Da questi prodotti emerge l’inconfondibile cifra stilistica dell’azienda: eleganza, territorialità e fantasia. Perfetto per l’aperitivo sia nei locali che a casa tua. Aperitartufo ricorda che il tartufo può impreziosire qualunque ricetta, in tutti i mesi dell’anno.

Stefania Calugi wanted realizing a specific truffle product for the aperitif. Different products – Cerry dried tomato with truffle, Stuffed olives with truffle, truffle Nocciosnack- born with the Summer Truffle. From these products emerges the unmistakable stylistic signature of the company: elegance, territoriality and imagination. Perfect for aperitifs both in the clubs and at your home. Aperitartufo remembers that truffles can embellish any recipe, all year long.

