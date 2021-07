Stefania Orlando a proposito di Tale e quale show rivela “Chi partecipa non può …”

Stefania Orlando è reduce da una bellissima esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia ovvero al Grande Fratello vip. Si è continuato a parlare di lei anche in queste settimane e soprattutto in questi giorni. La Showgirl intervistata da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, pare abbia confermato quelli che sono i suoi progetti lavorativi futuri. Ebbene si, si era tanto parlato di una possibile partecipazione di Stefania alla prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti ed effettivamente così sarà. È arrivata la conferma da parte della stessa Stefania. Ma cosa ha dichiarato l’ex gieffina? Facciamo un pò di chiarezza.

Stefania Orlando conferma la partecipazione a Tale e quale show

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Stefania Orlando sembra aver confermato la sua partecipazione al programma Tale e Quale Show di Carlo Conti per la stagione 2021/2022. “Tale e Quale Show è una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo. Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa, questa volta non sono stata nemmeno provinata!“. Sono state queste le parole dichiarate dalla nota showgirl nel corso dell’intervista rilasciata ad Alberto Dandolo.

“La Rai è la mia famiglia acquisita”, le parole importanti dell’ex gieffina

Sembra che poi l’ex gieffina abbia speso delle belle parole per la RAI, l‘azienda che la stessa considera una seconda casa. Effettivamente Stefania Orlando ha lavorato in RAI per tantissimi anni ed ha iniziato nel lontano 1997. La showgirl ha utilizzato delle parole molto significative e anche importanti, parlando proprio dell’azienda che da tanti anni per lei è come una seconda famiglia. “Per me la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre è un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti, con lui ci si sente al sicuro. […] L’anno scorso ho fatto il Grande Fratello perché avevo voglia di un cambiamento, in Rai per circa 20 anni ho ricoperto ruoli istituzionali, avevo bisogno di essere me stessa fino in fondo, per fare conoscere al pubblico la parte più profonda di me“. Queste ancora le sue parole.

L’ex gieffina conferma di aver rifiutato il ruolo di opinionista al Gf Vip

Si era anche vociferato che Stefania Orlando potesse prendere il posto di Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello vip. Nel corso dell’intervista la showgirl avrebbe confermato anche questa voce dicendo di essersi sentita lusingata, ma di aver comunque rifiutato. “Mi è stato offerto, confermo e ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa“. Dopo il suo rifiuto poi è arrivata la notizia che al suo posto ci sarà Sonia Bruganelli , ovvero la moglie di Paolo Bonolis la quale siederà al fianco di Adriana Volpe.