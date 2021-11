Stefania Orlando al veleno contro Alex Belli e Soleil: “Soleil è quella che …”

Sta tanto appassionando questa storia tra Alex Belli e Soleil sorge. I due gieffini pare che all’interno della casa più spiata d’Italia abbiano trovato una bella intesa e dopo aver fatto intendere a tutti che effettivamente tra di loro ci fosse dell’altro, adesso soprattutto Alex non fa altro che sottolineare come tra di loro ci sia soltanto una grande amicizia. A commentare questa ipotetica amicizia particolare tra i due, è stata proprio Stefania Orlando che come tutti sappiamo è stata una delle protagoniste del Grande Fratello vip dello scorso anno. Ma cosa ha dichiarato?

Stefania Orlando intervistata a Casa Chi dice la sua sul cast

La Orlando ha rilasciato una intervista a casa Chi ed è stato lì che le hanno chiesto una opinione sul cast di Alfonso Signorini, relativo al GF vip 6. “Ma guarda, non ho visto molto il GF Vip, ero impegnata con Tale e Quale Show. Però qualcosa ho guardato attraverso i social e poco in televisione. Non ho un quadro ben preciso, ma tra qualche giorno avrò tutto più chiaro. Alcune persone che sono nella casa le conosco da tanti anni, da Carmen Russo, Manila Nazzaro a Katia Ricciarelli“. Queste le parole di Stefania.

L’ex gieffina su Soleil Sorge

Ebbene, l’ex gieffina poi ha detto la sua su Soleil che sembra essere una delle protagoniste principali di questa edizione del reality. Secondo Stefania Orlando Infatti l’ex corteggiatrice sta sicuramente spiccando all’interno della casa e non soltanto per questo particolare rapporto con Alex, ma soprattutto per via della sua personalità piuttosto imponente. “Soleil io da quel che leggo è forse la persona che in questo momento è emersa di più rispetto a tutti gli altri. È forse la persona, la donna che sicuramente dimostra una grande personalità. Adesso bisogna capire se questa personalità esiste, oppure se non c’è alternativa . Se non c’è quindi qualcuno in grado di ostacolarla. Forse non ci sono troppi poli, devo capire questa cosa qui. Se è lei che ha una personalità migliore, quindi che emerge rispetto ad altre personalità forti, oppure non ci sono altre personalità forti. Io però al momento ancora non ti saprei dire”.

Il pensiero su Alex

A questo punto, la Orlandi non poteva non parlare di Alex e sembra aver raccontato di averlo visto qualche volta ed ha aggiunto che le da l’idea di essere una persona piuttosto costruita e poco naturale”.