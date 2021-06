stefania-orlando-confessa-tutto:-“lo-faccio-con-voi-da-tanto-tempo…”

Noto personaggio televisivo, la popolarità di Stefania Orlando è salita alle stelle dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, tra 2020 e 2021.

La ex moglie di Andrea Roncato è comunque molto seguita dai social, e qualunque post che lei pubblica riesce a suscitare tanto entusiasmo tra i suoi followers.

Il suo pensiero è sempre tenuto in grande considerazione, e Stefania Orlando spesse volte ha trattato diversi argomenti, fornendo il suo parere in merito a svariate situazioni.

Lei stessa ora si fa vedere ad una manifestazione importante e rende chiara e netta quella che è la sua posizione in merito.

E la Orlando è fiera di avere espresso quella che è la posizione della quale si vanta, a giusta ragione. Anche in questa occasione lei ha suscitato dibattito.

Mi sento vicina a voi da anni. Per questo oggi sono qui, perché le vostre battaglie sono anche le mie. Perché i vostri diritti sono i diritti di tutti. Perché un Paese civile passa anche per queste lotte che voi fate. Non dobbiamo avere paura di amare chi vogliamo senza timore di ricevere il giudizio degli altri, le loro offese e peggio ancora, le aggressioni