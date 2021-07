Stefania Orlando dà il lieto annuncio. La famiglia si allarga, che notizia!

Stefania Orlando ha appena lanciato una bomba: la sua famiglia si allarga e lei e suo marito non sono più nella pelle, che scoop!

Stefania Orlando torna in pista e questa volta con una notizia che sta facendo impazzire il web. Dopo il successo del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato tanti amici come Tommaso Zorzi ed ha vissuto momenti bellissimi, è pronta per nuovi progetti.

Uno tra questi riguarda la sua famiglia. La donna ha appena annunciato di volerla allargare e i fan sono impazziti all’idea di una mascotte in arrivo. Di cosa si tratta?

Stefania Orlando: bebè in arrivo?

Su Oggi è arrivata una notizia inaspettata da parte di Stefania Orlando che oggi festeggia il suo secondo anno di matrimonio con Simone Gianlorenzi.

Dopo aver pubblicato un posto dove ha scritto che

Eccoci qui, era il 1 luglio 2019, il giorno del nostro matrimonio con la piccola Margot, con lei, che amiamo immensamente, siamo una famiglia. Oggi festeggiamo il secondo anniversario, siamo più uniti che mai, più innamorati che mai, siamo complici, amici, amanti, confidenti da più di 13 anni, e nulla è modificato, siamo rimasti gli stessi! Come disse Charles Bukowski: “il problema è che cerchiamo qualcuno con il quale invecchiare insieme, mentre il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini”, io quel qualcuno l’ho trovato, che fortuna quel giorno che ti ho incontrato. Auguri cuore mio, sei la mia vita.

Ha fatto un altro annuncio durante un’intervista che ha lasciato tutti a bocca aperta: stanno per avviare le pratiche per un affido di un’adolescente senza famiglia.

Entrambi sentono il bisogno di prendersi cura di chi ha bisogno e accudire una ragazza senza possibilità è una prova d’amore unica e senza precedenti. La coppia è quindi pronta ad allargare la famiglia. Il Grande Fratello Vip è stato un miracolo per la donna che ne è uscita diversa e più sensibile.