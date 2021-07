Stefania Orlando, Dagospia lancia una bomba “è stata costretta a …”

Anche se l’estate è nel pieno, i protagonisti della televisione del prossimo autunno televisivo sono in grande fermento e, anche ora che i palinsesti sono ufficiali e sono stati presentati, c’è ancora chi è rimasto male e chi non ha esattamente preso di buon grado le varie scelte. C’è stata, infatti, l’uscita di scena clamorosa di Alessia Marcuzzi dalle reti Mediaset così come il malumore esternato, senza mezzi termini, da Maurizio Costanzo che non ha gradito di non essere stato nominato, nel palinsesto, con il suo Maurizio Costanzo show e ha accusato l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi di avergli mancato di rispetto.

E poi pare ci sia stata anche un po’ di maretta tra Stefania Orlando e Adriana Volpe.

Vediamo cosa è accaduto, nello specifico, tra queste due showgirl.

Stefania Orlando dichiara “Mi è stato offerto il ruolo di opinionista del Grande fratello vip ma ho rifiutato”

Qualche tempo fa, Stefania Orlando in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi aveva dichiarato: “Posso dire che mi era stato offerto. Confermo la notizia e ne sono lusingata. Però sono stata in quella casa per sei mesi e adesso mi serve una pausa”.

Ma poi, inspiegabilmente, sui social aveva rettificato quella dichiarazione e su Twitter aveva scritto: “Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad Alfonso Signorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo” e, per tutta risposta, Alfonso Signorini aveva commentato: “Devo dire grazie a Stefania Orlando che ricostruisce la verità dei fatti. Con il desiderio di entrambi di tornare prima o poi a lavorare insieme”.

Dagospia lancia una bomba, Stefania Orlando ha rettificato perchè Adriana Volpe è rimasta male

Il giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela ha scritto così: “Stefania Orlando in maniera furba e intelligente dopo la sbornia del Grande Fratello Vip ha scelto altre strade: ospitate a La Vita in Diretta e un ruolo da concorrente nello show di Rai1 Tale e Quale Show. E, soprattutto, ha detto no al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, come ha confidato al settimanale Oggi. Una rivelazione che avrebbe agitato e non poco Adriana Volpe “passata come seconda scelta”. La Orlando ha dovuto correggere il tiro sui social per calmare le acque?”.

Questa è una supposizione di Dagospia, in ogni caso le due opinioniste ufficiali del Grande fratello vip sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.