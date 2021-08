stefania-orlando-durissima-sui-social-“ci-sono-alcune-persone-che-quando-le-incontri-…”

Conosciamo tutti Stefania Orlando per essere una nota conduttrice italiana, la quale ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello vip. L’abbiamo vista al timone di diverse trasmissioni televisive andato in onda perlopiù sui principali canali Rai in questi ultimi decenni. Ad ogni modo però, è stato proprio grazie alla sua esperienza al Grande Fratello vip che abbiamo avuto modo di conoscere meglio Stefania.

Stefania Orlando, una grande esperienza al Grande Fratello Vip

All’interno della casa più spiata d’Italia, sicuramente Stefania si è messa a nudo e si è fatta conoscere a 360° con tutte le sue paure, debolezze ed anche punti di forza. All’interno della casa ha legato sicuramente con quasi tutti i concorrenti, ma in particolar modo con il vincitore ovvero Tommaso Zorzi. Una volta uscita dalla casa, poi ha continuato ad essere al centro del gossip per alcune diatribe sorte con qualche concorrente.

L’ex gieffina e lo sfogo sui social dopo essere stata criticata dai fan

Ad ogni modo, sembrerebbe che in queste ultime ore invece l’ex gieffina sia finita al centro di una polemica per delle ipotetiche mancanze di attenzioni ai suoi fan. Sembrerebbe che qualcuno le abbia rimproverato il fatto di essere stata particolarmente assente. Proprio in queste ore, la conduttrice ha voluto postare il suo sfogo personale dopo avere ricevuto delle critiche da parte dei suoi fan. “Dirvi che le offese, a volte molto pesanti, e le cattiverie non mi toccano sarebbe una bugia”, questo quanto dichiarato dall’ex gieffina. Ed ancora “Persone che se le incontri per strada non avrebbero mai il coraggio di dirti ciò che scrivono, vigliacchi!”. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Criticata per non aver salutato i suoi fan

Sembra proprio che l’ex protagonista del reality di Canale 5 sia stata criticata proprio in questi giorni per non aver salutato i suoi fan in questi giorni in cui si è trovata con il marito in vacanza. Ciò che non ha proprio digerito Stefania Orlando è il fatto di avere ricevuto proprio delle offese molto gravi sui social network per una questione di così poca importanza. “Devo imparare a dare più peso alle cose belle, alle persone che mi vogliono bene, che mi scrivono frasi piene di affetto e di stima”. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice, la quale si è detta piuttosto infastidita dal comportamento dei suoi fan.