Stefania Orlando e Andrea Roncato | I motivi dell’addio : in che rapporti sono oggi

Una delle coppie più discusse degli anni 90’ è stata quella formata da Stefania Orlando e Andrea Roncato. La coppia si è sposata nel 1997 e separata nel 1999, ma quali sono i loro rapporti oggi?

Stefania Orlando sta vivendo una magica esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, anche se nel corso degli ultimi giorni ha manifestato il desiderio di poter tornare a casa dal marito Simone Gianlorenzi del quale sente davvero la mancanza. A far diventare tesi gli animi troviamo alcune nomination che la Orlando comunque non ha gradito.

Oggi, però, ecco che i riflettori si accendono sul matrimonio che per anni ha unito Stefania Orlando e Andrea Roncaro: quali sono state le motivazioni dell’addio?

Stefania Orlando e Andrea Roncato

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, per Stefania Olando è stato molto importante l’amore che per anni ha unito lei e Andrea Roncato. I due hanno deciso di sposarsi nel 1997 per poi lasciarsi definitivamente nel 1999.

A raccontare in parte i motivi dell’addio è stata la stessa Stefania Orlando in occasione di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi: “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido. Poi tutto si è raffreddato. Siamo come sconosciuti, ho sofferto molto”.

“Sua moglie è molto gelosa”

A oggi le vita di Stefania Orlando e Andrea Roncato sono molto diverse, lei da tempo unita a Simone Gianlorenzi, mentre l’attore è da poco convolato a nozze con Nicole Moscariello (mamma dell’attrice Giulia Elettra Goretti ndr.).

Dopo il divorzio la coppia era comunque rimasta legata da un profondo affetto, cosa che è mutata ugualmente nel tempo e che ha provocato un grande dolore a Stefania Orlando come la stessa ha poi confessato:

“Ci siamo incontrati per caso l’inverno scorso. Eppure, dopo tante lacrime versate, non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro. Però non parlerei di colpe, forse di scelte. Lui, in quell’occasione, mi ha detto che sua moglie è molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”.

