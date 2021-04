stefania-orlando-e-il-marito-a-temptation-island?-la-risposta-fa-sperare

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP, Stefania Orlando, parteciperà alla prossima edizione di Temptation Island insieme al marito Simone Gianlorenzi? La risposta inaspettata della showgirl fa ben sperare!

Stefania Orlando e il marito Simone in crisi?

Circolano da diverse settimane alcuni rumors sul matrimonio in crisi di Stefania Orlando e il marito Simone. Le voci sono state, velocemente, smentite dalla coppia ma la Orlando ha confermato alcune difficoltà riscontrate dopo la partecipazione al Gf VIP. Ecco cosa ha rivelato al settimanale DiPiù:

Quando sono uscita tra me e mio marito c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico. Non è stato semplice…

Stefania Orlando a Temptation Island?

Nonostante molti fan sognassero Stefania Orlando al timone della nuova edizione di Temptation Island, le ultime dichiarazioni della showgirl lasciano sperare in un ruolo come partecipante insieme al marito! Ecco come ha risposto l’ex gieffina, durante un intervento a Non Succederà Più, in merito al programma ideato da Maria De Filippi:

In merito ai rumor su Temptation Island avevo letto e avevo anche risposto. Ci sono anche coppie che non sono sposate? Non lo sapevo. Però scusa a Temptation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici L’Isola dei Famosi ti dico subito di no. Temptation Island non so. Mi hai un po’ spiazzata con questa domanda. Ma perché uno si deve andare a cercare i problemi quando non ce li ha?

Solitamente, in effetti, per regolamento possono partecipare al programma solo le coppie non sposate. Ma siamo certi che un occhio si potrebbe chiudere per avere una coppia come quella di Stefania Orlando e il marito! Voi cosa ne pensate?

