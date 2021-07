Stefania Orlando confessa: “C’è qualcosa che non va”. Cosa è successo

“C’è qualcosa che non va: è il cielo che sbaglia o è il mio abbigliamento che non è consono alla giornata tra poco di pioggia?”.

Ha iniziato così la giornata Stefania Orlando su Instagram Stories, guardando il cielo certa di aver sbagliato abbigliamento. Questi ultimi giorni estivi infatti sono stati tutt’altro che caldi e chi aveva deciso di trascorrere il tempo in spiaggia ha dovuto cambiare i suoi piani. Anche Stefania Orlando a Roma è stata “vittima” del brutto tempo, l’ex gieffina però ha voluto scherzare sulle condizioni meteorologiche mostrando il suo outfit in short e canotta con tanto di scarpe aperte. Il brutto tempo non ha però fermato Stefania Orlando che ha deciso di dedicarsi allo shopping facendo una passeggiata per Porta Portese con il marito.



Stefania Orlando stupita dal marito Simone Gianlorenzi: “Meravigliosa”

Non ha perso di certo il sorriso Stefania Orlando per il tempo incerto che ha colpito Roma ieri. L’ex gieffina ha colto l’occasione per fare un ringraziamento speciale al marito Simone Gianlorenzi che le ha permesso di iniziare la giornata in modo speciale. “Vi dico solo che stamattina mio marito ha messo Ennio Morricone” ha raccontato Stefania Orlando che poi ha commentato estasiata la colonna sonora di The Mission: “Meravigliosa”. La conduttrice non ha potuto fare a meno che trovare geniale l’idea del marito, sottolineando su Instagram Stories: “Beh iniziare la giornata così fantastico, amore grazie per questa idea che hai avuto stamattina”.

Stefania Orlando raggiunge un nuovo traguardo: “Un milione di visualizzazioni”

Intanto il singolo “Bandolero” di Stefania Orlando, che di recente ha fatto una denuncia sui social, continua a segnare un traguardo dopo l’altro. Proprio poche ore fa la conduttrice ha scritto su Instagram: “Bandolero un milione di visualizzazioni”.

L’articolo Stefania Orlando fa un errore e ammette: “C’è qualcosa che non va” sembra essere il primo su LaNostraTv.