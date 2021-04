stefania-orlando:-“ho-in-ballo-dei-progetti-in-tv,-ma-non-imminenti”

Intervistata da RadioRadio, Stefania Orlando ha ripercorso la sua esperienza al Grande Fratello Vip, rievocando i momenti difficili, ma anche commentando gli amori che sono nati tra le mura di Cinecittà. La conduttrice, poi, ha rivelato quali saranno i suoi prossimi progetti che la vedranno impegnata sia nel mondo della musica che in tv.

Il GF come viaggio dentro di sé

“Ci sono stati giorni difficili, stavamo sempre insieme e dopo un po’ sempre con le stesse persone non sapevamo più che raccontarci” così Stefania Orlando sintetizza i momenti di sconforto vissuti nella casa del Grande Fratello Vip, dove la convivenza con gli altri inquilini non sempre è stata facile da gestire, nonostante quella del reality sia stata una bella esperienza: “Tirando le somme lo rifarei, credo che tutti debbano provare una cosa simile, è un viaggio dentro sé stessi”.

I nuovi progetti in tv

La permanenza nella casa di Cinecittà, però, le ha permesso anche di iniziare nuove avventure dal punto di vista lavorativo, come ad esempio nel mondo della musica, ma anche della televisione, come è lei stessa a rivelare: “Ci sono progetti che sono stati scartati, altri che sto considerando, alcuni a breve termine altri a lungo termine. Per il momento sto pensando alla musica. La mia grande passione. Ci sono progetti non imminenti ma ci sono, sono di tv”. A proposito di televisione, non poteva mancare la menzione al suo beniamino, Zorzi impegnato come opinionista: “Lo seguo sempre e mi piace. Tommaso è un personaggio del momento ma soprattutto del futuro. Penso che sia nato per fare questo lavoro, ha delle notevoli qualità artistiche. Penso sia in grado di avere un suo show”.

Le coppie nate nella casa del GF

Infine, l’ex gieffina non esita ad esprimere le sue sensazioni in merito alle storie nate nella casa più spiata d’Italia. In merito al feeling tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha dichiarato: “Io non credevo proprio a questa storia e infatti non è mai successa”, di contro l’amore scoppiato tra il modello e l’influencer italiano persiana era innegabile: “La storia con Giulia l’ho sempre avallata. Sono due ragazzi giovani belli e innamorati. Sono sempre stata una sostenitrice di questa storia”. Altri ragazzi che hanno scoperto di piacersi proprio sotto i riflettori, sono Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e anche su di loro non mancano commenti affettuosi: