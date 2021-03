stefania-orlando,-il-marito-smentisce-la-crisi:-“non-abbiamo-litigato”

Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi in crisi? Lui smentisce: “Non abbiamo litigato”

Nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da settimane la vita degli ex concorrenti continua a destare molto interesse nei telespettatori. E in queste ultime ore è circolata una voce di corridoio sui social per cui Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi sarebbero in crisi. Ma giusto poco fa quest’ultimo è intervenuto su twitter per mettere a tacere queste illazioni, smentendo categoricamente che abbiano litigato o che ci siano tra loro dei malumori (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato…”

Parole che non lasciano certo spazio a possibili altre interpretazioni: Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si amano come se si fossero incontrati per la prima volta.

Simone Gianlorenzi (marito di Stefania Orlando) annuncia: “Stiamo lavorando a un nuovo pezzo”

Il marito di Stefania Orlando, dopo aver smentito categoricamente le illazioni inerenti a una loro presunta crisi, ha anche colto la palla al balzo per fare un importante annuncio. Di cosa si tratta? Simone Gianlorenzi ha rivelato di star lavorando al fianco di sua moglie Stefania Orlando a un nuovo pezzo, nella speranza possa essere un vero e proprio tormentone estivo:

“Stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate!”

Il marito di Stefania Orlando, la quale ha dichiarato che non avrebbe potuto partecipare all’Isola 2021, ha promesso che sarà una ‘Babilonia 2.0 la vendetta’.

Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?!? @stefyorlando #babilonia2lavendetta pic.twitter.com/Xp9T4gBI2o — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) March 22, 2021

Stefania Orlando, il marito si difende dalle critiche: “Mi impegno a comportarmi bene nella vita”

In queste ore il marito di Stefania Orlando è anche finito nell’occhio del ciclone per il modo in cui usa i social. Dopo tante polemiche, stamattina Simone Gianlorenzi ha deciso di intervenire per placare gli animi asserendo che anche se non sa usare bene i social come molti hanno detto, comunque cerca di mettere tutto il suo impegno per comportarsi bene nella vita di tutti i giorni:

“Se non so usare bene i social forse è perché mi impegno di più a cercare di comportarmi bene nella vita reale, come uomo e non come avatar di me stesso…”

L’articolo Stefania Orlando, il marito smentisce la crisi: “Non abbiamo litigato” sembra essere il primo su LaNostraTv.