Stefania Orlando in grosse difficoltà: “Mi sono aggrappata a mio marito”

Stefania Orlando in difficoltà dopo il GF Vip 5

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, soprattutto coloro che sono partiti dal primo giorno e arrivati alla finalissima, una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia hanno avuto dei momenti di difficoltà. Nello specifico ci hanno messo del tempo fino a riadattarsi alla vita di tutti i giorni. Una di queste è Stefania Orlando, al momento al settimo cielo per l’uscita del suo nuovo singolo estivo. La conduttrice romana una volta fuori è rimasta stravolta soprattutto per via della pandemia.

In una recente intervista al periodico Mio, l’ex gieffina ha confessato di aver trovato supporto da parte delle persone care. “E’ destabilizzante, non ci si abitua da nu giorno all’altro. Mi sono aggrappata a mio marito, al mio cane, al mio migliore amico”, ha fatto sapere la moglie di Simone Gianlorenzi. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro a confidato.

La conduttrice un modello per le altre donne?

Dopo la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha ottenuto un numero maggiore di follower. Quest’ultimi, infatti, la sostengono quotidianamente in tutto quello che fa. Ad un certo punto il giornalista del settimanale Mio ha chiesto all’ex gieffina se le donne possono vedere in lei una figura in cui potersi identificare.

La diretta interessata ha risposto in questo modo: “Non lo so, non ho mai voluto essere un esempio, se qualcuno di identifica in me mi fa piacere. In qualche modo è successo: donne adulte come me, in certi contesti si ono identificate”.

Stefania Orlando a Tale e Quale Show? Parla lei

Da alcune settimane Stefania Orlando ha disattivato il suo profilo Twitter per una polemica che si era scatenata a causa di detrattori. Intervistata dal magazine Mio, il giornalista le ha chiesto cosa c’è di vero su una sua presunta partecipazione a Tale e Quale Show 2021 il prossimo settembre.

A quel punto la diretta interessata ha risposto così: “L’ho sentito dire, è nell’aria, non c’è niente di concreto”. Oltre alla moglie di Simone Gianlorenzi, al programma musicale di Carlo Conti potrebbero partecipare altri ex gieffini come Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò.