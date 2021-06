Stefania Orlando, la sua verità: Tale e Quale, ritorno Rai e progetti tv

Stefania Orlando è uno dei nomi più gettonati per la prossima stagione televisiva, ma al momento non si è ancora concretizzato qualcosa che soddisfi i suoi numerosissimi fan. Sono davvero tanti coloro che la vorrebbero al timone di un nuovo programma in televisione, indifferente che sia in Mediaset o in Rai. Si parla di lei anche come concorrente di Tale e Quale Show 2021 e poi il suo ritorno in Rai come opinionista per Alberto Matano a La Vita in Diretta ha fatto sperare ancor di più i suoi sostenitori. Oggi finalmente è la stessa Stefania a raccontare la sua verità dietro tutte queste indiscrezioni sulla sua carriera televisiva.

Fanpage ha intervistato la finalista del Grande Fratello Vip per conoscere il suo punto di vista su tutto ciò che si mormora e si scrive. Innanzitutto, Stefania ha chiarito di non aver mai parlato lei in prima persona di un ritorno ufficiale in Rai. Così come è consapevole che questo è un forte desiderio dei suoi fan, allo stesso tempo era consapevole sin da subito che non ci sarebbe stata una sua collocazione all’interno dei programmi della nuova stagione. Il “Bentornata a casa” con cui l’ha accolta Matano a La Vita in Diretta, secondo lei, è stato un benvenuto personale del conduttore e non c’era altro sottinteso.

Per il momento insomma non c’è nulla di ufficiale sul ritorno in Rai di Stefania Orlando. Anche a proposito di Tale e Quale Show 2021, in cui risulta uno dei nomi certi, Stefania ha detto di aver letto in giro anche questa notizia. Ha svelato però di aver fatto i provini per tre anni di seguito in passato, ma non è mai stata presa. Che sia la volta buona dopo l’esplosione dovuta al GF Vip? Anche perché se è vero che non ha confermato, subito dopo ha fatto capire che non spetta a lei annunciare le partecipazioni ai programmi. Queste le sue parole:

“È più probabile che io continui a vivere senza farmi troppe domande. Difficilmente parlo di quello che farò a meno che non ci sia qualcosa di scritto. L’anno scorso, per esempio, sapevo da un mese e mezzo che avrei partecipato al GF Vip ma ho aspettato che lo dicessero loro. Sicuramente sono stata contattata per alcune cose, e sono state abbastanza. Alcune le ho escluse subito, altre restano da definire”

Qualcosa bolle in pentola, insomma, ma Stefania Orlando sa anche dire di no. Chi l’ha seguita nella Casa del GF Vip saprà già che questo è uno dei consigli più preziosi che ha dato all’amico Tommaso Zorzi, che si apprestava a fare la sua gavetta in tv. Bisogna saper dire di no e lei ne ha già detti abbastanza da quando è finito il GF Vip, lo ha specificato diverse volte. Sta aspettando evidentemente l’occasione giusta per tornare in televisione come conduttrice o con un ruolo più centrale. Sa bene che in tanti la rivorrebbero in tv, ma non ha intenzione di farsi aspettative:

“Ho accettato di fare il GF per farmi conoscere. Non mi aspettavo che, uscita dalla Casa, mi litigassero da tutte le parti. Poi mi sono resa conto che la mia famiglia, le persone che mi avevano seguito e che mi volevano già bene, e quelle che mi avevano conosciuta e apprezzata col GF, avevano riposto su di me delle aspettative molto alte. Questo non ha fatto altro che turbare la mia tranquillità di donna risolta sotto il profilo professionale. Non mi sono mai aspettata nulla dagli addetti ai lavori. Ho preso con gioia quello che è arrivato e continuerò a farlo. Le aspettative creano sempre delusioni”

C’è stato spazio anche per alcune domande più personali. Stefania Orlando ha detto di sentire spesso Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “Non ci siamo mai allontanati. Viviamo in città diverse, siamo tornati ognuno alla sua vita ma continuiamo a sentirci”. Non ha interrotto i rapporti con Maria Teresa Ruta, come qualcuno potrebbe pensare dopo il patatrac nelle ultime settimane. La Orlando ha parlato anche del suo essere madrina per il Pride: