stefania-orlando-non-ci-sta:-“sfatiamo-un-mito”.-la-scelta-controcorrente

Stefania Orlando fa una scelta coraggiosa e dichiara: “Sfatiamo un mito”

Sta trascorrendo le sue giornate a Roma Stefania Orlando, pur sognando il mare della Puglia, regione che è stata meta delle sue vacanze estive la scorsa settimana. L’ex gieffina non è stata scoraggiata però dal caldo di questi giorni e ha deciso di fare una passeggiata in città, passando poi in motorino sul lungo Tevere. Vestita di rosa e celeste, Stefania Orlando ha voluto però sottolineare su Instagram Stories:

“Qui a Roma si dice ‘rosa e celeste il burino si veste’… beh sfatiamo questo mito”.

Insomma, Stefania Orlando continua a fare dell’ironia la sua arma migliore e in queste ore ha deciso di fare un cambio look, sperimentando le extension e sottolineando che forse prima o poi deciderà di sfoggiare i capelli lunghi.



Stefania Orlando corre ai ripari e ammette: “Un trattamento è necessario”

Si è coccolata nel salone del suo parrucchiere Stefania Orlando che in queste ore su Instagram Stories ha ammesso di avere qualche problema con i capelli. “Situazione capelli: non classificati” ha scherzato sui social la conduttrice che ha poi proseguito chiamando in causa il suo parrucchiere di fiducia: “Alessandro credo sia necessario venire a fare un trattamento da te… è necessario”. Detto fatto, in poche ore Stefania Orlando ha raggiunto l’hair stylist per un trattamento ristrutturante ai capelli, diventati poi, in base quanto ammesso da lei stessa, morbidi come seta.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi: “Oggi festeggiamo”. Cosa è successo alla coppia

Dopo il parrucchiere, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono concessi una birra in un bar. Il marito della conduttrice ha colto l’occasione per sottolineare: “Comunque oggi festeggiamo, noi festeggiamo sempre, ogni giorno è buono per festeggiare”. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da Stefania Orlando che è apparsa raggiante sui social mentre, nei giorni scorsi, ha espresso la sua indignazione a chiare lettere.

