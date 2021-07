stefania-orlando-reagisce-male:-“la-bruttezza-di-certa-gente”,-imprevisto-a-roma

Stefania Orlando scioccata a Roma: “La bruttezza di certa gente”. Cosa è successo

Ancora lontana dalla vacanze estive, che arriveranno presto anche per lei, Stefania Orlando si è concessa una giornata di shopping a Roma con il marito Simone Gianlorenzi. La conduttrice ha colpo l’occasione per fare un giro nella capitale, passando per Piazza del Popolo per arrivare poi a Piazza di Spagna. Proprio sotto la fontana di Trinità dei Monti la passeggiata di Stefania Orlando ha avuto un’interruzione. L’artista infatti ha notato un gesto di inciviltà che non si aspettava e non ha potuto fare a meno di commentare duramente:

“Io vorrei soffermarmi sulle bottiglie vuote lasciate qui nella fontana di piazza di Spagna, l’inciviltà, la bruttezza di certa gente, scusate se lo dico, ma quando ci vuole ci vuole”.

Stefania Orlando ammette: “Io e mio marito Simone siamo veramente esauriti”

Senza peli sulla lingua, Stefania Orlando ha ammesso di attendere con impazienza le sue vacanze. In macchina con il marito Simone Gianlorenzi la showgirl ha ammesso: “Noi siamo veramente esauriti e un po’ si capisce dal canto… però fra poco partiamo anche noi finalmente”. Questo lo sfogo di Stefania Orlando che in chiave ironica ha anticipato che presto partirà per un viaggio. La conduttrice non ha svelato se la sua meta di vacanza con il marito sarà mare o montagna. Per ora Stefania Orlando si sta godendo le sue giornate in città a Roma tra passeggiate e shopping.

Stefania Orlando preoccupata per il marito Simone Gianlorenzi: “Non torna più”

Non si è fatta mancare gli imprevisti Stefania Orlando, che ha fatto una confessione di recente, durante la sua passeggiata romana. Oltre a essersi fermata, scioccata da un gesto di inciviltà a Piazza di Spagna, ha perso per un attimo il marito di vista. Stefania Orlando infatti ha ammesso: “Mio marito è andato a parcheggiare ma non esce più che devo fare?”. La coppia poi si è ricongiunta pronta per una mattinata di shopping.

L’articolo Stefania Orlando reagisce male: “La bruttezza di certa gente”, imprevisto a Roma sembra essere il primo su LaNostraTv.