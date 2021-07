stefania-orlando,-scintille-con-giulia-salemi.-l’incontro-dopo-il-gf-vip

Stefania Orlando stuzzica Giulia Salemi: “Falsa dalla testa ai piedi”

Si sono finalmente incontrate Giulia Salemi e Stefania Orlando. Per le due protagoniste del Grande Fratello Vip è stata la prima reunion dopo il reality di Canale5 in cui erano volati tra le due quasi gli stracci. Stefania Orlando in particolare non aveva esitato a mostrare le sue perplessità su Giulia Salemi nel programma condotto da Alfonso Signorini, tanto da nominarla in diverse occasioni. In queste ore le due prime donne si sono incontrate e chiarite. “Stefy mi sei mancata” ha esordito Giulia Salemi che è stata subito ripresa da una risposta ironica di Stefania Orlando che ha ammesso:

“Falsa dalla testa ai piedi”.

Una battuta quella della conduttrice che ha fatto sorridere molto Giulia Salemi che ha reagito ammettendo: “La nostra viperella is back”. Insomma ancora scintille tra la Orlando e la Salemi che si sono chiarite tra battute e frecciatine.



Stefania Orlando chiede scusa a Giulia Salemi: “Mi perdoni?”. Pace fatta dopo il Grande Fratello Vip?

Pace fatta tra Giulia Salemi e Stefania Orlando che si sono riviste dopo il GF Vip, lasciandosi alle spalle le incomprensioni che le hanno divise all’interno del reality. Le due ex gieffine hanno cenato insieme ieri sera e sono apparse decisamente in buoni rapporti, pronte a scherzare e prendersi in giro. “Mi perdoni? Mi vuoi bene?”. Sono state queste le scuse di Stefania Orlando per Giulia Salemi che le ha accettate con piacere.

Giulia Salemi lancia una frecciata a Stefania Orlando? “La regina della falsità”

“Tu sei la regina della falsità e io la principessa”.

Questa la battuta di Giulia Salemi per Stefania Orlando con la quale si è incontrata ieri sera e ha fatto pace. L’ex gieffina ha voluto dimenticare gli screzi avvenuti al Grande Fratello Vip per ricucire il rapporto con Stefania Orlando, che ieri sui social ha ammesso che qualcosa non andava, seppur lanciando qualche frecciatina all’amica.

L’articolo Stefania Orlando, scintille con Giulia Salemi. L’incontro dopo il GF Vip sembra essere il primo su LaNostraTv.