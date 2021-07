stefania-orlando-segue-le-orme-di-maria-de-filippi:-che-bella-sorpresa

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando, segue le orme della presentatrice Maria De Filippi, ecco di che cosa di tratta.

Stefania Orlando è una showgirl italiana, è risalita alla ribalta grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove si è classificata con il terzo posto finale. È nata a Roma ed ha attualmente 55 anni. Nel corso della sua carriera ha principalmente presentato e cantato, più raramente ha anche lavorato da attrice.

Inizia negli anni novanta come valletta in alcuni programmi televisivi come Vota la voce e Scommettiamo…che? In seguito si afferma come conduttrice della Rai, presentando trasmissioni di successo come I fatti vostri, Telethon, Il lotto alle otto, Piazza grande e soprattutto Unomattina in famiglia.

Attualmente è ospite ricorrente a La Vita in Diretta. Nel cinema ha partecipato a due film: Fantozzi 2000 e Nuovo ordine mondiale. Come cantante ha pubblicato un solo album nel 2009 e diversi singoli. Nel 2021 ha pubblicato il singolo Bandolero, con relativo video musicale.

Stefania Orlando, ecco perché ha deciso di seguire Maria De Filippi.

Stefania Orlando è sposata con Simone Gianlorenzi, musicista che collabora con importanti artisti mondiali. I due si sono fidanzati nel 2009 e in seguito sposati nel 2019. Il chitarrista è di circa dieci anni più giovane rispetto alla showgirl e la coppia non ha figli.

A tal proposito, l’ex concorrente del GF Vip, ha recentemente confessato di voler prendere un figlio in affidamento. Quindi, in questo modo, seguirebbe le orme di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che diversi anni fa presero in affidamento un ragazzo. Stessa cosa è stata fatta anche dalla comica Luciana Litizzetto.

La voglia di prendere un bambino in affidamento gli è venuta proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Infatti, la lontananza dalla propria famiglia e l’isolamento, gli ha fatto capire che possiede tanto amore da poter trasmettere ad un ipotetico figlio.