stefania-orlando-si-fa-coraggio,-l’annuncio:-“ho-paura-ma-devo-farlo”

Stefania Orlando

Stefania Orlando fa dei controlli medici e poi parla di prevenzione

L’ex gieffina Stefania Orlando ha iniziato una nuova settimana all’insegna della prevenzione. La moglie di Simone Gianlorenzi, che è sempre particolarmente attiva sul suo profilo Instagram nelle ultime ore ha deciso di fare dei controlli medici e a tal proposito ha voluto lanciare un messaggio molto importante ai follower.

“Lo sappiamo che il lunedì ci sta un po’ antipatico. Oggi screening, che faccio ogni anno, per la prevenzione. Ho sempre un po’ paura quando vado, ma bisogna farlo”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Quest’ultima, attraverso delle Stories ha sottolineato l’importanza della prevenzione. Immediatamente dopo ha dato un messaggio molto esplicito rivolto al genere femminile ricordando: “Pensatevi bene e fatelo anche voi, se siete ovviamente nell’età giusta per farlo, ma non fa mai male”. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha confidato la conduttrice capitolina.

L’ex gieffina porta il marito Simone dal barbiere

Sempre su Instagram, l’ex gieffina Stefania Orlando ha svelato che ha accompagnato il marito Simone Gianlorenzi dal barbiere per un cambio look. “Mio marito ha cambiato i capelli ma è sempre bellissimo”, ha fatto sapere la nuova concorrente di Tale e Quale Show 2021. Dopo il taglio, la donna ha accompagnato la sua dolce metà in spiaggia dove il musicista si è esibito, intrattenendo i bagnanti.

Stefania e Simone, una domenica all’insegna del relax

Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi hanno trascorso una domenica all’insegna del relax e della buona musica. L’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5, nelle ultime ore si è concessa un piccolo peccato di gola insieme alla sua dolce metà che è a dieta.

In pratica, la coppia ha mangiato un bel piatto di pasta integrale pomodoro e tonno con tanto di olive, olio e condimenti. “Spero che il nutrizionista non stia guardando la storia”, ha scherzato la conduttrice romana sul suo account personale Instagram. Nel frattempo la donna ha fatto un chiarimento sul suo rifiuto come opinionista alla sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.