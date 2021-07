Stefania Orlando sui social svela che ha sbagliato perchè …

Stefania Orlando, dopo la partecipazione come concorrente a Grande fratello vip ha preso di nuovo il volo, infatti in autunno la vedremo come concorrente a Tale e quale show , il fortunatissimo programma di Carlo Conti che recentemente Pippo Baudo ha criticato dicendo che è assurdo che vada in onda per tanti anni consecutivi perché ormai ha stancato la formula e ci vorrebbe qualcosa di più innovativo.

Stefania Orlando, sui social è sempre molto attiva e aggiorna i suoi follower di ogni aspetto della sua vita.

Qualche giorno fa ha scritto così: “C’è qualcosa che non va: è il cielo che sbaglia o è il mio abbigliamento che non è consono alla giornata tra poco di pioggia?”.

Stefania Orlando che è innamoratissima del marito, Simone Gianlorenzi ha voluto raccontare ai suoi follower alcuni aspetti caratteriali del coniuge e ha scritto: “Vi dico solo che stamattina mio marito ha messo Ennio Morricone” , la colonna sonora di The Mission e poi ha aggiunto: “Meravigliosa”.

La Orlando ha continuato dicendo: “Beh iniziare la giornata così fantastico, amore grazie per questa idea che hai avuto stamattina”.

La Orlando ha inciso un disco

“Bandolero” e, orgogliosa ha scritto sui social: “Bandolero un milione di visualizzazioni”.

Stefania Orlando decide di adottare un bambino

Stefania Orlando ha annunciato che ha avviato le pratiche per adottare un bambino insieme al marito Simone Gianlorenzi e ha annunciato: “Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno”.

Questa dichiarazione l’ha fatta al settimanale Oggi.

E poi, a proposito del suo lavoro ha detto: “Ho rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6. Ne sono lusingata ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa”.

Invece, della sua partecipazione a Tale e Quale Show ha detto: “È un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti. Con lui ci si sente al sicuro. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa. Questa volta non sono stata nemmeno provinata“.

E poi, a proposito dei rapporti con i colleghi ha detto, senza fare nomi: “Sono stata bloccata da una prossima eventuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. Tra l’altro senza motivo. Stavo pensando però che questa persona non è stata invitata al mio matrimonio: potrebbe essere per questo?”.