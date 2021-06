stefania-orlando-‘umiliata’-dalla-prossima-concorrente-del-gf-vip.-che-stoccata!

Si tratta di una sua collega che potrebbe essere tra i nuovi concorrenti della prossima edizione del reality.

Tra un paio di mesi ricomincerà la sesta edizione del Grande Fratello Vip e già cominciano a circolare i probabili nomi dei partecipanti. La quinta è stata vinta dall’influencer e opinionista Tommaso Zorzi. Seguito al secondo posto dall’ex velino Pierpaolo Pretelli.

Tra i protagonisti della passata edizione, c’è anche la nota conduttrice televisiva Stefania Orlando. Proprio questa mattina la Orlando ha voluto condividere con i propri followers una riflessione su un possibile partecipante.

Alfonso Signorini è nuovamente chiamato alla conduzione della sesta edizione del GF Vip e secondo alcuni rumors Sophie Codegoni, attualmente in una relazione con Fabrizio Corona, sarebbe nel cast.

Inoltre potrebbero partecipare tre sorelle iraniane, di cui per ora non si sa molto. Mentre la presenza di Katia Ricciarelli è quasi certamente da escludere.

Nelle scorse ore Stefania Orlando ha comunicato una sorprendente notizia su una possibile concorrente. La conduttrice, in una serie di storie apparse sul suo profilo Instagram, ha dichiarato:

LEGGI ANCHE–> Gf Vip 6, i nuovi nomi per il cast: un graditissimo ritorno

” Oggi ero al telefono con un mio collega e si parlava del prossimo GF Vip e degli eventuali concorrenti, colleghi, colleghe. E tra questi è venuto fuori il nome di una mia collega, una bellissima donna. Quando si parla degli altri si va su Instagram per vedere le foto, così sono andata su Instagram per cercarla e non la trovavo”.