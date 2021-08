Stefania Orlando: “Violazione della privacy”. Cosa è accaduto in vacanza

Stefania Orlando riprende il suo cane e commenta: “Violazione della privacy”

Vacanze terminate anche per Stefania Orlando. La conduttrice, reduce dal Grande Fratello Vip si è concessa una settimana di ferie insieme al marito Simone Gianlorenzi. Dopo aver passato le calde settimane di luglio a Roma, Stefania Orlando ha deciso di rilassarsi in Puglia, regione che è spesso meta delle sue vacanze. La conduttrice ha portato con sè l’immancabile cagnolina Margot che il pubblico di Canale5 ha conosciuto al GF Vip. Proprio mostrando la sua amica a quattro zampe, Stefania Orlando ha colto l’occasione per fare una battuta divertente per drammatizzare un po’ su Instagram Stories che spesso è teatro di polemiche e critiche gratuite. “Violazione della privacy”. Queste le parole di Stefania Orlando ha commento di una storia su Instagram in cui mostrava la sua Margot intenta a fare i bisogni.



Stefania Orlando rammaricata sui social: “Ormai è finita”. Cosa è successo

“La nostra vacanza la mare ormai è finita siamo sulla strada di casa”. Questo il commento di Stefania Orlando che, dopo aver mostrato su Instagram le bellezze di Otranto e della Puglia, in cui ha soggiornato questa settimana, ha ammesso di essere in viaggio verso Roma. Vacanze finite per Stefania Orlando che si è concessa però un ultimo peccato di gola prima di tornare nella sua città. “Sia all’andata che al ritorno si fa sempre tappa qui” ha raccontato la conduttrice, mostrando un ristorante in cui è solita fermarsi durante i suoi viaggi in Puglia.

Stefania Orlando lancia una frecciata al marito: “Altro che dieta Simone!”

Non ha perso l’occasione per stuzzicare il marito Stefania Orlando che di recente ha reagito duramente per essere stata fraintesa. La conduttrice ha mostrato Simone Gianlorenzi intento a fare la scarpetta sul suo piatto e ha raccontato: “Beccato col sorcio in bocca. Altro che dieta Simone!”.

