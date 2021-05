Stefano Coletti Chiarisce Il Suo Rapporto Con Elisabetta Gregoraci

Stefano Coletti torna a parlare del rapporto con Elisabetta Gregoraci. Il nome del pilota monegasco era stato accostato a quello della showgirl già ai tempi del GF Vip: qualche giorno fa, però, lui ha specificato di aver iniziato a frequentarla solo da un paio di mesi, ben dopo l’uscita di Elisabetta dal reality. Insieme a quell’annuncio, ha pubblicato anche una serie di foto romantiche che lo mostrano insieme alla Gregoraci, salvo poi cancellare tutto. Dopo aver fatto marcia indietro ed essersi trincerato dietro il silenzio social, il giovane è però intervenuto nuovamente.

Il chiarimento di Stefano Coletti Stavolta, Coletti ha voluto chiarire sino in fondo la natura del suo legame con Elisabetta Gregoraci. Se da una parte ha confermato la frequentazione, dall’altra ha specificato che non si può parlare di fidanzamento. Al tempo stesso, ha spiegato di essere innamorato di lei e di averla corteggiata a lungo, manifestandole i suoi sentimenti con una serie di gesti. È vero dunque che lui le inviò il messaggio aereo “Sei l’epicentro del mio terremoto” (frase che Coletti ha tatuato sul braccio) al Gf Vip e che già all’epoca era interessato a lei. È altrettanto vero, però, che lei non ha mai mentito quando ha dichiarato di essere single, a dispetto delle critiche che Elisabetta ha ricevuto sui social negli ultimi giorni.

Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme.

Chi è Stefano Coletti Nato il 6 aprile 1989, Stefano Coletti è un pilota automobilistico del Principato di Monaco. Nel karting ha vinto il Trofeo Andrea Margutti e il titolo europeo ICA-Junior nel 2004. Nel 2005 ha debuttato nel mondo delle monoposto e ha corso in Formula BMW, dove si è piazzato terzo nel 2006, Formula Renault, Formula 3, World Series by Renault, GP3 Series e GP2 Series. Ha gareggiato tra l0altro per i team Prema Powerteam, Durango, Trident, Coloni e Rapax.