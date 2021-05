Stefano Coletti Si Mostra Con Elisabetta Gregoraci, Confermati Tatuaggio E Targa Finiti Al GF Vip

Stefano Coletti esce allo scoperto con Elisabetta Gregoraci e le foto condivise nelle sue stories Instagram sembrano tutt’altro che il ritratto di una semplice amicizia. Il tatuaggio sul braccio del pilota, “Sei l’epicentro del mio terremoto”, era la frase dell’aereo che volò sulla Casa del GF Vip 2020 e la targa della sua auto è la data di nascita della showgirl. Tutto sembra ricondurre a un rapporto che già dentro il reality si muoveva in codice al ritmo dei battiti della mano sul petto.

Il tatuaggio e la targa tra gli indizi confermati Il tatuaggio è ripreso dalla canzone 9.3 di Mr Rain: “Troverò qualcuno diverso da te ma che mi guardi nello stesso modo, come una scossa 9.3, sei l’epicentro del mio terremoto e andremo in ogni luogo dove siamo stati noi”, recita. La frase sorvolò la testa della Gregoraci e incontrò furtivamente le sue mani a forma di cuore, così come la puntuale inconsapevolezza mostrata nelle dirette serali. Anche la targa dell’auto di Coletti finì tra gli indizi che portavano al gossip nel confessionale della ex di Briatore, che sminuì subito la cosa dicendo: “Stefano Coletti è un ragazzo che vive a Monaco. Non è il mio fidanzato, è un mio amico. Anche Flavio ha la targa con le iniziali con l’8, l’80, come la mia. Anch’io ho la targa personalizzata”.

Le smentite inverosimili di Elisabetta Gregoraci Non si sa quante volte la Gregoraci smentì con forza questo gossip durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. “È un amico, niente di più” disse, nel momento in cui la sua storia con Pierpaolo Pretelli era al centro del programma. Eppure c’era chi come Arianna David gridava con fermezza la presenza di questa relazione fuori dalla casa, affermando che lui l’avrebbe aspettata fuori la casa. Smentite di ogni tipo, sia della diretta interessata che di sua sorella Marzia Gregoraci, intervenuta in tv per disattivare questa morbosa attenzione sul pilota di Formula1.

“C’è uno Stefano nella comitiva ma c’è anche un Riccardo”, le arrampicate sugli specchi di Elisabetta Gregoraci si fecero sempre più ripide, a tal punto da risultare inverosimili. Di vero c’era che, agli atti, non c’era una foto a testimonianza di questo rapporto e che il nome di Stefano Coletti riecheggiava nei tornanti della Costa Azzurra ben lontani dalle coste italiane. Poco si poteva sapere, poco si seppe, molto si sta scoprendo adesso.