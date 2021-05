Stefano Coletti Spiazza Tutti: “Io E Elisabetta Gregoraci Non Stiamo Insieme”

Gossip Dopo aver pubblicato su Instagram le foto insieme il pilota fa un passo indietro con inedite rivelazioni

Pubblicato su 17 Maggio 2021

Ancora un colpo di scena nella vita privata di Elisabetta Gregoraci. Stefano Coletti ha assicurato di non essere il nuovo fidanzato dell’ex moglie di Flavio Briatore. Nei giorni scorsi il pilota aveva condiviso nelle sue storie Instagram delle romantiche foto che lo ritraevano accanto alla conduttrice di Battiti Live. Immagini che hanno fatto gridare allo scandalo visto che dallo scorso autunno, da quando la Gregoraci è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, si parla con una certa insistenza di questa relazione. Relazione sempre negata da Elisabetta, che si è ripetutamente professata single e ha definito Coletti un “amico speciale” davanti alle domande spinose di Alfonso Signorini.

Ora Stefano Coletti, sportivo 32enne, ha fatto un passo indietro:

“Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”

Dunque, stando alle parole di Stefano Coletti il pilota avrebbe corteggiato a lungo la soubrette calabrese senza riuscire nel suo intento. A quanto pare, infatti, la storia non sarebbe mai decollata. Sulla questione non si è espressa la diretta interessata: l’ex moglie di Briatore è rimasta in silenzio per giorni, sommersa da critiche e malelingue sui social network.

Secondo alcune indiscrezioni, però, sembra che Elisabetta Gregoraci non abbia particolarmente gradito il romantico gesto di Stefano Coletti, tanto che sarebbe andata su tutte le furie. Forse anche questo ha spinto il pilota a fare retromarcia due giorni dopo aver condiviso tutte le foto con Elisabetta?

Foto, per la precisione tre, che mostrano una certa intimità e sintonia tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. Nel primo scatto i due si mostrano vicini e con sguardo innamorato. Nella seconda immagine lo sportivo abbraccia la soubrette mettendo in mostra il tatuaggio che ha sul braccio, ovvero la scritta “sei l’epicentro del mio terremoto”.

Una frase nota ai fan del GF Vip e volata sul cielo di Cinecittà, su un aereo, durante la permanenza della Gregoraci nella Casa più spiata d’Italia. Nella terza immagine si vede solo Elisabetta vicina ad un auto, quella di Coletti con la targa personalizzata con l’iniziale del nome della soubrette insieme alla sua data di nascita.