Stefano Colletti: “Frequento Elisabetta Gregoraci Da Due Mesi”, Poi Cancella Tutto

Potrebbero avere arrecato qualche fastidio a Elisabetta Gregoraci le foto postate dal pilota Stefano Coletti su Instagram. Il 32enne monegasco aveva postato tra le sue Instagram Stories alcuni scatti che confermavano il rapporto nato con l’ex moglie di Flavio Briatore. Quelle foto, in particolare, sembravano voler sconfessare parte delle dichiarazioni rese da Elisabetta al GF Vip, soprattutto in relazione al tatuaggio “Sei l’epicentro del mio terremoto” (testo di uno striscione volato sulla casa di Cinecittà e che Elisabetta aveva attribuito a un suo gruppo di amici) e alla targa dell’automobile di Coletti che faceva riferimento alla data di nascita di Elisabetta e all’iniziale del suo nome, circostanza che la donna sosteneva di non conoscere all’epoca in cui l’argomento era stato affrontato in una puntata del GF Vip.

Sparite le foto di Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti Poche ore dopo avere pubblicato le foto in questione, Coletti le ha rimosse senza spiegare il motivo di questo passo indietro. Una ragione dell’inversione di rotta potrebbe essere ricercata nel terremoto che quelle foto hanno scatenato in rete, dove Elisabetta – su Instagram in particolare – è stata accusata da alcuni utenti di avere mentito a proposito del rapporto con Coletti, definito in più occasioni solo un amico.

Coletti svela la relazione con Elisabetta Gregoraci, poi rimuove il post A confermare questa interpretazione dei fatti è stato un post pubblicato da Stefano dopo quelle prime Instagram stories. Il pilota ha provato a difendere Elisabetta, salvo poi tornare nuovamente indietro. “Vedo tanti insulti”, ha scritto il 32enne pubblicando un’altra foto con Elisabetta, “Tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi. Quindi non è una bugiarda come state insinuando”. Anche quel post, però, è stato rimosso dopo una manciata di minuti. Per il momento, la ex moglie di Flavio Briatore non ha fatto commenti.