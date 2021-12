stefano-de-martino-a-ruota-libera:-“ho-sbagliato-a-…”

Stefano De Martino ha debuttato con il suo nuovo programma intitolato Bar Stella. Proprio in questi giorni, l’ex ballerino sembra che sia riuscito a parlare ancora di se e della sua vita privata. In realtà negli ultimi tempi Stefano ha parlato solo ed esclusivamente della sua carriera e del fatto di essere sicuramente passato dall’essere un ballerino ad un conduttore.

Stefano De Martino spesso sotto i riflettori per la sua vita sentimentale

Sicuramente un po’ di tempo fa Stefano era spesso sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale e privata. È stato infatti fidanzato ai tempi della scuola con Emma Marrone e successivamente poi si è fidanzato con Belen Rodriguez con la quale è convolato a nozze ed ha avuto un figlio. Adesso di lui però si parla soltanto per la sua carriera che sembra stia avendo un successo dopo l’altro.

L’ex ballerino debutta con il suo nuovo programma Rai Bar Stella

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il noto ex ballerino Stefano De Martino ha debuttato con il suo nuovo programma Bar Stella, andato in onda su Rai 2. In questa occasione De Martino ha rilasciato una intervista a Fanpage dove sembra che abbia parlato di questo periodo fortunato, soprattutto per quanto riguarda la sua carriera.“Fortunatamente, o sfortunatamente, ho avuto a che fare con una mega esposizione quando ero più piccolo. Questo ha fatto sì che adesso, a 32 anni, conosca abbastanza bene le dinamiche, ho capito anche quando inconsciamente alimenti delle cose e come si può tenere l’attenzione su quello che ti interessa. Avere scoperto presto queste cose ha comportato ovviamente degli errori di gioventù”. Ma non finisce qui, visto che Stefano avrebbe ancora aggiunto dell’altro.

Le parole dell’ex ballerino

“Per esempio l’essermi sentito, spesso, in dovere di spiegare delle cose, senza capire che quello andava ad alimentare ancora di più la macchina. Oggi sono molto più a fuoco e sereno, in pace con quello che è il modo degli altri di parlare di quello che faccio. Percepisco che sia tutto più giusto. Bisogna essere consapevoli del fatto che se l’attenzione delle persone si sposta su una cosa, magari è perché sei tu che stai mandando un messaggio sbagliato. Si è anche complici di certe dinamiche, è inutile prendersela con il mondo. Se stai facendo un lavoro e in giro si parla della tua vita privata, forse dipende anche dal segnale che mandi tu agli altri”.

Stefano tornerà a ballare?

Sappiamo tutti che in realtà Stefano De Martino ha lasciato la danza un po’ di tempo fa ma in molti sperano che effettivamente possa tornare a danzare. Sia nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin che nel corso dell’ultima intervista rilasciata a fanpage.it, Stefano De Martino ha aggiunto che difficilmente tornerà a ballare e che questo sicuramente deriva dal fatto di aver trovato un’altra passione che gli permette di potersi esprimere al meglio. Questa sarebbe proprio la conduzione e il mondo dello spettacolo. Ciò non toglie però che la danza resta sempre un suo grande interesse e grande passione.