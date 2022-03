stefano-de-martino,-addio-alla-rai,-due-nuovi-programmi-su-canale-5:-maria-gli-da-due-trasmissioni-importanti.-fan-in-delirio

Stefano De Martino è oramai uno showman a tutto tondo. Nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove si era presentato come aspirante ballerino, l’oggi conduttore, classe 1989, è stato baciato da un successo inarrestabile fin dalla sua prima apparizione televisiva. Il matrimonio con Belen Rodriguez, poi, non ha potuto che aumentare la sua popolarità.

Come, dopo il divorzio, i vari tentativi di tornare insieme alla showgirl argentina (molto spesso rivelatisi soltanto rumors). Ma oggi ci sono grandi novità lavorative per lui: sta per tornare su Canale 5. Lo vedremo in ben due programmi. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli e le curiosità sul brillante futuro professionale dell’ex signor Rodriguez.

Stefano De Martino, due nuovi programmi su Canale 5

Stefano De Martino tornerà ad Amici di Maria De Filippi dopo essere stato volto di Rai 2 dal 2019 a oggi. È impossibile non rispondere alla chiamata della conduttrice più quotata di Mediaset e, infatti, ritroveremo Stefano nella scuola che gli ha dato la popolarità nazionale. Questa volta lo vedremo nel ruolo, già da lui ricoperto in passato, di giudice del Serale. Ma le belle novità lavorative in casa del Biscione non finiscono qui per l’ex ballerino, oggi showman a tutto tondo…

Cos’altro farà?

Stefano De Martino torna su Canale 5 dopo tre fortunatissimi anni in Rai a cui è stato per contratto legato dal 2019 a oggi. A farlo rientrare in Mediaset ha pensato Maria De Filippi che l’ha voluto nuovamente nel ruolo di giudice del Serale per la prossima edizione di Amici. Ma non solo. Il settimanale Vero spiffera che a De Martino sia stata fatta anche la proposta di uno show tutto suo sull’ammiraglia del Biscione.

Titolo e contenuti del format sono ancora top secret ma si vocifera che la produzione dello stesso sarebbe comunque affidata alle sapienti mani di Maria, prima promotrice del grande talento televisivo dell’ex ballerino. Quale sorpresa avrà in serbo per noi? Non mancheremo di aggiornarvi non appena dovessero arrivare aggiornamenti in merito.

