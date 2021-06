Stefano De Martino avete mai visto il suo cane? | Inseparabile gigante

Stefano De Martino canna – Solonotizie24

Stefano De Martino ancora una volta diventa protagonista del gossip italiano per via della pubblicazione di un video che ha fatto innamorare il web. Un filmato che ritrae il nuovo grande amore della sua vita… ovvero il cane Choco, nonché migliore amico del ballerino e perfetto compagno di gioco per il piccolo Santiago.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come Stefano De Martino sia diventato uno dei personaggi più discussi nel mondo del gossip anche per via della bellissima storia d’amore con Belen Rodriguez che, per molto tempo, ha tenuto i fan con il fiato sospeso.

Dopo l’addio alla showgirl, Stefano De Martino ha concentrato tutte le sue attenzioni sulla carriera, il piccolo Santiago e non solo… dato che nella vita del ballerino e showman napoletano è arrivato anche un nuovo amico, il piccolo Choco.

Stefano De Martino, dopo l’addio a Belen

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Stefano De Martino nel corso degli ultimi anni è stato uno dei personaggi più discussi e allo stesso tempo amati del panorama artistico italiano fin dall’arrivo del ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

I fan desideravano poter vedere un lieto fine al fianco di Belen Rodriguez, ma il destino per loro aveva in serbo altri piani ed altre vite. Non a caso, dopo l’addio a Belen Rodriguez non ha ancora trovato l’anima gemella anche se nel suo cammino, invece, ha incontrato un altro amore altrettanto importante e che ha riempito il cuore di gioia del ballerino e del piccolo Santiago.

Avete mai visto il cane Choco?

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione mediatica in queste ore troviamo un video condiviso da Stefano De Martino e che lo ritrae in un momento di coccole e dolcezza infinita insieme al piccolo Choco … che ormai non è più così piccolo come le primissime foto condivide dal ballerino nella sua pagina Instagram.

Il piccolo Choco, ancora cucciolo, altro non è un labrador marrone noto anche con l’appellativo di cioccolato, un bellissimo cagnolone dai movimenti eleganti e dagli occhi bellissimi. Un cagnolone che ha scatenato anche le invidie dei fan di Stefano De Martino che vorrebbero essere al suo posto durante, appunto, il momento di coccole come mostrato in video.