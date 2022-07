stefano-de-martino-belen-rodriguez,-parla-un-amico:-“lui-soffriva,-ora-invece…”

Stefano De Martino “soffriva la fama di Belen”: la rivelazione di un amico della coppia

A volte le coppie funzionano, altre volte scoppiano, altre volte, invece, trovano il modo di riunirsi, capire cosa c’era che non andava, e percorrere una nuova strada arricchente per entrambe le parti. Quest’ultimo potrebbe essere il caso di Belen e Stefano che dopo essersi presi, lasciati, ripresi e di nuovo lasciati sono tornati insieme si spera per sempre. Un amico della coppia, come ha rivelato il settimanale Nuovo Tv, “Stefano prima soffriva la fama di Belen, ma ora lui è affermato”.

Perché la coppia Belen e Stefano ora funziona? Lo svela un amico (scoop di Nuovo Tv)

Sempre questo amico della coppia, come ha confidato al settimanale Nuovo Tv, perché ora Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno bene insieme? “Ora la coppia funziona meglio perché lui è affermato ed è uscito dall’ombra di ‘marito di’, e tra i due è quello che lavora di più”. Basti pensare che la parabola televisiva di Belen si è alzata per poi scendere e assestarsi su un solo grande programma all’anno, ovvero Tu sì que vales, dove condivide la conduzione con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, mentre il suo Stefano ha ben quattro show all’attivo: il Tim Summer Hits con Andrea Delogu, Bar Stella, Stasera tutto è possibile e dal 26 settembre anche Sing Sing Sing, riadattamento italiano dell’omonimo format guidato da Jimmy Fallon in America.

Belen Rodriguez continuerà a essere famosa perché è ‘la moglie di Stefano De Martino’? L’ipotesi

Alla fine le cose si potrebbero ribaltare: se prima Stefano De Martino poteva essere famoso solo per essere appunto il marito di Belen Rodriguez, ora potrebbe essere lei a continuare a essere famosa per essere la moglie di De Martino, considerando che è lui a comparire di più sul piccolo schermo. Comunque tra i due le cose sembrano funzionare meglio e i fan non potrebbero essere più felici di così. Di recente Belen è stata male ed è sparita dai social perché ha contratto il covid in una maniera decisamente pesante. Ora si spera stia pensando solo a rimettersi in forze in primis per lei, per Stefano e per i suoi due amati figli.

