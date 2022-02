stefano-de-martino,-colpo-di-scena:-“nessun-ritorno-di-fiamma-con-belen”

Stefano De Martino smentisce il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: “Non avrei avuto problemi ad ammetterlo”

Stefano De Martino a partire da martedì 15 febbraio tornerà ad illuminare la prima serata di Rai2 alla conduzione della nuova edizione di Stasera tutto è possibile. E per elencare le novità del programma ha deciso di farlo sulle pagine dell’ultimo numero del magazine Gente uscito oggi in tutte le edicole. Ovviamente la giornalista del settimanale non ha potuto esimersi dal fargli presente che ultimamente è finito su tutti i giornali per questo presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. E in questa occasione Stefano De Martino ha smentito seccamente tutte queste illazioni, asserendo che se fosse vero non avrebbe il minimo problema a dirlo: “Non c’è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo…”

Belen Rodriguez, Stefano De Martino confessa: “Abbiamo un bel legame”

La giornalista del magazine Gente ha comunque fatto presente a Stefano De Martino che è stato spesso e volentieri sorpreso dai fotografi insieme a Belen Rodriguez, soprattutto di sera. E Stefano De Martino, pronto a tornare su Rai2 con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, ha subito dichiarato che sarebbe strano il contrario visto che con Belen Rodriguez ha un figlio:

“Abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme ne abbiamo passate tante…”

Stefano De Martino, che è sempre al centro del gossip, ha poi rivelato di non vedere niente di strano se incontra la sua ex moglie Belen alle 9 di sera o alle 9 di mattina per ‘scambiarsi’ il figlio: “Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati…”

Stefano De Martino stufo dei gossip sul suo conto: “Passerà questa smania”

Stefano De Martino ha poi concluso questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Gente non facendo mistero di essere un bel po’ stufo di tutti questi gossip sul suo conto, aggiungendo di sperare che questa smania passi il prima possibile: “Del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania…” Insomma nessun ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Oppure quest’ultimo avrà bluffato?

