Stefano De Martino diretto su Jeremias Rodriguez: “Secondo me lui è …”

Si continua a parlare di Jeremias Rodriguez il fratello di Belen che nelle scorse settimane aveva iniziato la sua avventura all’Isola dei famosi. Ebbene, nel corso dell’ultima puntata sembra che il giovane Rodriguez abbia comunicato la volontà di voler lasciare il reality ed ha così abbandonato l’Isola. In queste settimane, non c’è stato dubbio sul fatto che Jeremias sia stato al centro di parecchie dinamiche e soprattutto uno dei naufraghi più discussi ed anche più criticati. In queste ore però, sembra che in suo soccorso siano arrivati i due cognati, Stefano De Martino ed Ignazio Moser che di certo conoscono bene Jeremias ormai da diversi anni. Ma cosa hanno dichiarato i due? Facciamo maggiore chiarezza.

Jeremias Rodriguez, uno dei naufraghi più criticati di questa edizione 2022 de L’Isola dei famosi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che in queste settimane Jeremias sia stato al centro delle critiche e delle polemiche. Ha discusso praticamente con tutti ed è stato anche in diverse occasioni attaccato anche dallo studio e sul web. Insomma, un’esperienza che sicuramente è iniziata bene, ma che poi nei giorni successivi ha preso una piega che non è affatto piaciuta a Jeremias che ha deciso così di mollare tutto e fare ritorno in Italia. In suo soccorso però nelle scorse ore sono arrivati i due cognati, Stefano De Martino e Ignazio Moser. Ma cosa hanno dichiarato?

Il pensiero di Ignazio Moser sul cognato

Ignazio, il fidanzato di Cecilia pare che si sia detto piuttosto dispiaciuto per quanto accaduto e per come in molti hanno cercato di far apparire il cognato.“Io che li conosco di persona lui e il padre e mi dispiace tanto, secondo me ci sono fraintendimenti che si risolverebbero con uno schiocco di dita. Jere è un bravissimo ragazzo. Mi dispiace che lo fanno uscire come quello aggressivo, anche gli altri concorrenti lo dipingono un po’ troppo. Io sono un pochino di parte”. Queste le parole dell’ex gieffino. Non è la prima volta che Ignazio parla bene del cognato. Lo stesso aveva fatto in occasione del Grande fratello vip 2.

Le parole di Stefano De Martino sul fratello di Belen

Stefano De Martino conosce ancora meglio Jeremias. Il compagno di Belen Rodrguez e conduttore di Stasera tutto è possibile, pare che nei giorni scorsi avesse espresso il suo punto di vista sul cognato.“ Come ho visto Jeremias all’Isola? L’ho visto molto bene, secondo me è una persona vera e mi piace questo di lui. Abbiamo avuto un rapporto sempre onesto, nel bene e nel male. Lui è schietto, onesto e diretto e questo di lui mi piace. L’Isola è stata un’esperienza formativa al 100%. Vorrei però che scrivesse una cosa che penso: per me Alvin è il più bravo inviato in assoluto che abbia avuto l’Isola”. Queste ancora le parole di De Martino, rilasciate nel corso di una recente intervista.