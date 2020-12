Stefano de Martino distrutto, silurato dalla Rai e tradito dalla fidanzata. Lei beccata in albergo con l’altro famosissimo, Fan sconvolti quando scoprono chi è

Per Stefano De Martino non ci sono delle buone novità, né dal punto di vista sentimentale, né da quello lavorativo. Il suo flirt con Mariacarla Boscono sarebbe terminato, anche perché lei è tornata col suo ex fidanzato. Sono moltissimi i rumors che girano intorno al ballerino napoletano e i suoi amori. Un uomo che ha conquistato e lasciato andare Belen Rodriguez per ben due volte, suscita una grandissima curiosità sotto questo punto di vista. In tanti si domandano chi prenderà il posto nel suo cuore della bellissima show girl con la quale ha avuto anche un figlio, Santiago.

A divulgare la notizia di questo flirt in particolare, quello con la modella Mariacarla Boscono, è stato il settimanale Chi che aveva scritto: “Come Belen che ha ritrovato l’amore tra le braccia di Antonino anche Stefano sembra aver finalmente messo da parte la storia con la modella argentina. Il ballerino è stato beccato da Chi con la sua nuova fiamma: Mariacarla Boscono! In comune con Belen ha solo il giorno di nascita, 20 settembre, ma di quattro anni prima. Ma per l’orgoglio della Rodriguez la competizione di una modella di fama internazionale, contesissima da più di vent’anni, brucia forse di più che con una ventenne tutte curve.”

Ma il settimanale Oggi è intervenuto a smentire la notizia. Se mai sia nato un flirt tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono, questo è sicuramente già finito. Nelle ultime ore la modella è stata vista girare per le strade di Roma con un uomo che non è il presentatore di Made in Sud. Si tratta del suo ex fidanzato, l’imprenditore Guido Senia. I due avrebbero passato un weekend nella Capitale e, dopo un giro per le vie del centro, sono tornati in un hotel a 5 stelle vicino Piazza del Popolo. Non sono stati colti nell’atto di scambiarsi effusioni amorose ma la complicità, dalle foto, risulta evidente.

Per Stefano De Martino le brutte notizie non finiscono qui. E’ stata infatti annunciata la sospensione di Made in Sud, show comico che l’ex marito di Belen Rodriguez conduceva insieme a Fatima Trotta. I motivi non sono legati alla pandemia di Covid-19, come si potrebbe pensare, ma ad una scelta della Rai di cambiare il palinsesto e renderlo più nuovo e fresco. Si da spazio a nuove trasmissioni, per mettere da parte le vecchie e con loro anche i padroni di casa. Fatima Trotta al momento non ha infatti altri impegni, mentre De Martino non si arresta e guarda avanti anche se pare che questa chiusura l’abbia molto colpito.

Stefano De Martino ha davanti a se una carriera tutta in salita e non si ferma di certo. Attualmente è infatti impegnato con un altro programma di Rai 2, Stasera tutto è possibile. La trasmissione è nata con Amadeus ma per il 2021 viene lasciata completamente nelle mani di Stefano De Martino che si sta rivelando uno show man di tutto rispetto. La messa in onda è prevista per gennaio e non vediamo l’ora di vedere come se la cava da solo nel ruolo di padrone di casa. Intanto, restiamo in attesa di conoscere la donna che ruberà il suo cuore, attualmente libero da ogni impegno.

