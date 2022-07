stefano-de-martino-e-andrea-delogu,-dedica-inaspettata:-si-riaccende-il-gossip?

Tim Summer Hits, i due conduttori spiazzano i telespettatori con delle inaspettate dediche

Amici, colleghi ed attuali conduttori del programma estivo di Rai2 incentrato sulle canzoni del momento, Stefano De Martino ed Andrea Delogu sono al centro del gossip da mesi ed adesso ad alimentarlo ci hanno pensato loro stessi con delle inaspettate dediche dal palco dell’evento musicale. Nel dettaglio ieri è andata in onda una nuova puntata di Summer Hits e tra gli ospiti vi era anche Marco Masini, inutile sottolineare i grandi successi del cantautore toscano da Ci vorrebbe il mare a L’uomo volante ed i due conduttori ne hanno approfittato per dedicarsi a vicenda delle sue canzoni. Ha iniziato la Delogu:

“Ti volevo chiedere di aiutarmi a dedicare una canzone a Stefano”

e subito Masini ha intonato al pianoforte Disperato.

Stefano De Martino dedica ad Andrea Delogu la canzone di Marco Masini: spettatori spiazzati

Fintamente lusingato dalla dedica anche il conduttore ed ex ballerino ha voluto ricambiare con una dedica alla sua collega.

“Ho letto un pizzico di sarcasmo per ricambiare da gentiluomo gli dedicherei la prossima canzone, che suonerai, con tutto il mio cuore”

ha premesso De Martino prima che il cantautore toscano intonasse un altro suo celebre cavallo di battaglia, Bella Str***a. Insomma lo scambio di dediche dei cue conduttori del Tim Summer Hits hanno spiazzato i telespettatori per la scelta dei brani ma ovviamente si è trattato solo di un modo per omaggiare Marco Masini ed il suo repertorio sempre attuale anche a distanza di decenni.

Andrea Delogu e Stefano De Martino al centro del gossip per una battuta di Mika

E mentre il conduttore ed ex ballerino è sempre al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, sempre durante il Tim Summer Hits di recente un rumors lo ha involontariamente lanciato Mika che ha definito i due conduttori una ‘bellissima coppia’. In realtà, però, come più volte ribadito dai diretti interessati, i due sono solo amici di lunga data e la loro sintonia e complicità si evince anche sul palco dell’evento musicale di Rai1.

