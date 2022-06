Stefano De Martino e Belen, è ancora crisi. “L’ha tradita di nuovo, ecco con chi”. Il post spiega tutto

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo in crisi? La voce l’ha fatta circolare il portale The Pipol Gossip che ha insinuato che la showgirl argentina e il conduttore campano sarebbero incappati in un momento no. Secondo tali voci ci sarebbe stato un nuovo tradimento da parte del ballerino. Insomma il lupo perde il pelo ma non il vizio? Voce fondata? La risposta a quanto pare sarebbe negativa.

Nelle scorse ore, infatti, la coppia ha reagito al vociferare ‘rosa’, pubblicando degli scatti su Instagram che hanno fatto capire che non c’è alcuna maretta in corso, figuriamoci una crisi. Nella fattispecie ‘Belu’ e Stefano hanno postato un piatto di pastasciutta al pomodoro. Si sono ben guardati dal mostrarsi l’uno al fianco dell’altra, ma si è capito chiaramente che stavano pranzando assieme (con loro c’era anche il figlio Santiago). Insomma, di crisi manco l’ombra.

Ormai è palese che l’ex allievo di Amici e Belen si siano rimessi assieme. Eppure entrambi, nonostante è da mesi che si è consumato il ritorno di fiamma, hanno deciso di non mostrarsi sui social. Dopo gli errori del passato, anche a livello mediatico, la coppia ha scelto di adottare un low profile, evitando una massiccia esposizione.

E le nozze? Possibile che i due si risposino? Al momento tale scenario è alquanto improbabile, per non dire impossibile. Come si è accennato, la Rodriguez e Stefano De Martino hanno imparato che è inutile affrettare decisioni che hanno bisogno di tempo per maturare. E quindi, per ora, hanno capito che viversi e frequentarsi senza promettersi la luna è la strada giusta da percorrere. Domani si vedrà.

Stefano De Martino sarà di nuovo protagonista in Rai

Stefano De Martino, intervistato di recente da Fq Magazine, ha raccontato che il prossimo anno sarà di nuovo protagonista in Rai, tornando al timone degli show condotti nell'ultima stagione. Non solo: a questi si aggiungerà un nuovo programma. Al momento non si sa altro, ma il conduttore ha assicurato che entro la fine del mese, quando cioè verranno presentati i nuovi palinsesti, svelerà qualcosa in più sul progetto inedito. Per quanto riguarda Belen, la showgirl non dovrebbe tornare alla conduzione de Le Iene mentre invece dovrebbe essere confermata a Tu Si Que Vales

