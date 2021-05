Stefano De Martino e Belen: i motivi dell’addio | Non è come te l’aspetti

Stefano De Martino e Belen sono stati a lungo una coppia ammirata del mondo dello spettacolo, il loro addio fece rimanere tutti di sasso. Ecco svelata la verità nei particolari.

L’ex ballerino di Amici e Belen hanno tenuto banco per anni con la loro stupenda relazione che purtroppo a un tratto è naufragata.

Ora la showgirl è felicemente insieme all’ex hair stylist Antonio Spinalbese, da cui attende la secondogenita Luna Marie, pare che l’uomo sia arrivato al momento giusto e vada d’accordo anche con Santiago che lei ha avuto dal conduttore. Su De Martino invece girano varie voci, si era vociferato di una liaison con l’ex concorrente di Amici Martina Miliddi e, più di recente, di un possibile legame con Andrea Delogu, ma non c’è niente di certo. Ma come mai lui e Belen si sono lasciati?

Stefano De Martino e Belen: la passione scoppiata ad Amici

Stefano De Martino e la bella modella di origine argentina si conobbero nel 2012, ad Amici. Lui faceva coppia con la cantante Emma Marrone, mentre lei stava con Fabrizio Corona. Pare che a farli cadere definitivamente nelle braccia l’uno dell’altra sia stato un balletto che fecero insieme. A ogni modo in quel periodo nacque la loro intensa storia d’amore che li condusse a lasciare i rispettivi partner e a frequentarsi.

Nel 2013 il loro amore diede vita al piccolo Santiago, il loro unico figlio insieme, che entrambi adorano, quello stesso anno si sposarono. Purtroppo non molto tempo dopo iniziarono a emergere crepe e conflitti che, a lungo andare, portarono alla rottura. Era il 2015 e la notizia scosse i fan. Sembrava finita per sempre, ma qualche anno dopo la coppia ci riprovò, forse anche per il bene di Santi. Nel 2019 tornarono insieme, ma anche in questo caso non è durata e, dopo il primo epocale lockdown del 2020 Stefano prese la strada per Napoli. Che cosa è successo davvero?

Le amare riflessioni sul matrimonio

Sia Belen che Stefano non confidarono mai esplicitamente cosa li ha portò a dirsi addio, per questo si sono susseguite tante voci diverse, persone vicine a loro, sul Messaggero, dissero che c’erano problemi di famiglia e di ingerenza dei rispettivi suoceri. Le teorie di presunti tradimenti, incompatibilità caratteriali ecc.. fioccarono sui rotocalchi. Un po’ di chiarezza l’ha fatta il giudice di Amici in un’intervista con Chi, un po’ di tempo fa.

LEGGI ANCHE—-> Uomini e Donne: Bohdan si scaglia contro Samantha? | Il gesto parla chiaro

LEGGI ANCHE—-> Maria De Filippi: com’era prima? | La trasformazione è scioccante

Lì ha sostenuto che ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e che questa non deve essere vista negativamente. Secondo lui è molto difficile che un rapporto duri nel tempo, “la cosa straordinaria sarebbe rimanere insieme” aveva affermato. Ha osservato che i rapporti si consumano e i sentimenti sono messi alla prova, soprattutto in questo momento storico dove tutto procede veloce. Per lui il matrimonio rimane qualcosa di bello che si è compiuto e di cui è rimasta traccia tramite il figlio.

L’articolo Stefano De Martino e Belen: i motivi dell’addio | Non è come te l’aspetti proviene da Political24.